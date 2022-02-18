Беглов оставил блокадников один на один со снегом и кризисом в сфере здравоохранения

Петербургские блокадники обеспокоены некачественной уборкой снега и наледи, в том числе очисткой крыш зданий от сосулек в Приморском районе. Они каждый день сталкиваются с трудностями при передвижении из-за неубранных и скользких улиц, причем на этом их проблемы не заканчиваются. Блокадники не надеются на помощь губернатора Александра Беглова и профильных комитетов Смольного и в других вопросах, в том числе связанных с трудностями в получении качественного лечения.

Пожилые петербуржцы ничего хорошего от чиновников не ждут, считая, что на все свои обращения получат отписки. По сути, пенсионеры и блокадники остались один на один со своими проблемами. Их родственники отмечают, что не надеются решить проблемы через обращение в районную администрацию или к губернатору Беглову.

Родные блокадника, проживающего в доме №55 на Приморском проспекте, рассказали журналистам про сосульки, свисающие над входом в парадную. Управляющая компания не реагирует на жалобы жителей уже два года, хотя ее просили установить защитный козырек.

«Выше не пытались, заканчивали управляющей компанией. Знаете, в общем-то думаю, да. Опять будет отписка, такая же как в управляющей компании. В общем-то видно, что глыбы льда образовываются регулярно. Эти водосточные трубы вообще не должны находиться у подъезда изначально <…> Понимаете, там, где водосточная труба, там глыба льда килограмм в 50», - рассказала петербурженка.

Блокадница Римма Захарова, проживающая в том же доме, обвинила градоначальника в некомпетентности из-за неспособности организовать качественную снегоуборку в городе. Она считает, что этим следовало заняться в первые же дни зимы.

«Надо было организовать сразу на месте. Ну как же так, надо было организовать. А он только «а-а» <….>», - заявила Захарова, жестом показав телефонный «разгром» комитетов за «расхлябленность».

Другая блокадница, поживающая в доме №17 по тому же Приморскому проспекту, обратила внимание журналистов на проблемы с получением «уникальной» медицинской помощи от государства. У Тамары Королевой больные ноги, а лечиться она вынуждена за деньги в частных клиниках. Просто в государственной поликлинике ей не помогают. При этом на процедуры блокадной надбавки к пенсии постоянно не хватает.

Ранее СМИ писали, как Беглов на различных праздничных мероприятиях, включая встречи с ветеранами и блокадниками, постоянно заявлял о готовности оказать им любую помощь. В действительности пожилые петербуржцы вынуждены самостоятельно справляться с трудностями, начиная от расчистки снега в своих дворах и заканчивая лечением в платных клиниках города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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