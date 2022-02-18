Деревья в Петербурге страдают от сброшенного на газоны снега

После объявления о желтом уровне погодной опасности чиновники Смольного закрыли парки, скверы и сады для посещения. Как сообщили представители администрации Александра Беглова, такие меры пришлось предпринять для обеспечения безопасности граждан.

В публикации с новостью Комблаг попросил горожан с пониманием отнестись к ситуации. Вдобавок они отметили, что сотрудники садово-парковых хозяйств будут оперативно ликвидировать ветровальные деревья.

Петербуржцы раскритиковали действия администрации Александра Беглова. Горожане недовольны, что на протяжении зимы коммунальные службы Смольного складировали грязный снег и лед на газонах. Используемые Комблагом реагенты негативно влияют на почву. Это заметил и один из комментаторов.

«Так вы почву под деревьями изничтожили всю, вот деревья и умирают стоя. А потом падают от ветра, потому что держаться нечем и не в чем. Листья по несколько раз в год до последнего, потом солёным снегом удобрить, потом косить-неперекосить долыса. Почва похожа на асфальт у вас. Деревья в асфальте не живут», — отметил он.

Другая петербурженка рассказала о проблеме на набережной реки Мойки. Пять лет чиновники Смольного не хотели сажать около Юсуповского дворца липы. Однако после того, как насаждения появились, коммунальщики губят их, сваливая рядом грязный снег с реагентами.

На проблемы ранее указывали и экологи Северной столицы. Как отмечали эксперты, в борьбе со снегом коммунальные службы Смольного используют реагенты. Чиновники говорили, что отказались от подобных химикатов, однако экологи уверены в своей правоте.

Примечательно, что коммунальщиков критиковали за то, что они постоянно перекладывают снег с тротуаров и дорог на газоны. Несмотря на недовольство граждан, команда Беглова продолжает игнорировать происходящее.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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