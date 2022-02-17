От новой концепции НЭО выигрывает бизнес, но не петербуржцы - Виноградов

Сергей Виноградов, председатель петербургского отделения «Зеленого Фронта», уверен, что единый оператор по обращению с ТКО не улучшит жизнь петербуржцев. Нововведения, предложенные выбранной Смольным компанией «Невский экологический оператор» (НЭО), только обогатит «мусорный» бизнес. А для жителей Петербурга обернется ростом платежей по вывозу мусора.

С началом мусорной реформы за вывоз отходов в Петербурге и области отвечает компания НЭО. Спустя месяц после старта преобразований оператор представил концепцию по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Петербурге и Ленобласти. Однако эксперты раскритиковали большую часть положений.

По словам Сергея Виноградова, в концепции проекта заявлено в 2-3 раза больше нормативов по вывозу отходов, чем в других регионах России. Ранее стоимость вывоза мусора рассчитывалась по фактическому объему, теперь она фиксированная и зависит от указанных нормативов. Эксперт уверен, что такой подход регоператора администрации Беглова не рассчитан на уменьшение объемов мусора и не будет стимулировать горожан собирать отходы раздельно.

«Представленная «НЭО» концепция не учитывает мотивации для населения для раздельного сбора отходов. Почему за воду, за электричество, за тепло коммунальщики могут снимать с жителей плату за фактически потребляемые ресурсы, а за мусор мы платим по нормативу? В Петербурге норматив вообще за квадраты, как будто мусор производят квадратные метры, а не люди», - возмутился Сергей Виноградов.

Председатель «Зеленого фронта» обеспокоен, что если не поменять систему оплаты, то стоимость вывоза мусора в регионе будет только увеличиваться.

«Почему платим по нормативу понятно – схема вывоза отходов ориентирована не на граждан, а на мусорный бизнес, который не заинтересован получать деньги за фактически вывезенный мусор. Говоря о планах – надо внедрять систему расчета фактического объема или массы вывозимых отходов, так как иначе в ближайшие годы тариф на вывоз будет только расти, а обоснованность этого роста мы (население) проверить не сможем. Это федеральная практика, Петербург исключением не будет», - пояснил эксперт.

Также Виноградов привет в пример Белгородскую область. Там предоставляют скидку на вывоз ТКО, если во дворе практикуется раздельный сбор ТКО.

Недавно СМИ распространяли информацию о неэффективности новой системы обращения с отходами в Петербурге. По словам экспертов, такой подход не разрешит проблему нерегулярного вывоза мусора в петербургских дворах и не сократит число свалок в регионе.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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