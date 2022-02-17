От новой концепции НЭО выигрывает бизнес, но не петербуржцы - Виноградов

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Сергей Виноградов, председатель петербургского отделения «Зеленого Фронта», уверен, что единый оператор по обращению с ТКО не улучшит жизнь петербуржцев. Нововведения, предложенные выбранной Смольным компанией «Невский экологический оператор» (НЭО), только обогатит «мусорный» бизнес. А для жителей Петербурга обернется ростом платежей по вывозу мусора.
С началом мусорной реформы за вывоз отходов в Петербурге и области отвечает компания НЭО. Спустя месяц после старта преобразований оператор представил концепцию по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Петербурге и Ленобласти. Однако эксперты раскритиковали большую часть положений.
По словам Сергея Виноградова, в концепции проекта заявлено в 2-3 раза больше нормативов по вывозу отходов, чем в других регионах России. Ранее стоимость вывоза мусора рассчитывалась по фактическому объему, теперь она фиксированная и зависит от указанных нормативов. Эксперт уверен, что такой подход регоператора администрации Беглова не рассчитан на уменьшение объемов мусора и не будет стимулировать горожан собирать отходы раздельно.
Председатель «Зеленого фронта» обеспокоен, что если не поменять систему оплаты, то стоимость вывоза мусора в регионе будет только увеличиваться.
Также Виноградов привет в пример Белгородскую область. Там предоставляют скидку на вывоз ТКО, если во дворе практикуется раздельный сбор ТКО.
Недавно СМИ распространяли информацию о неэффективности новой системы обращения с отходами в Петербурге. По словам экспертов, такой подход не разрешит проблему нерегулярного вывоза мусора в петербургских дворах и не сократит число свалок в регионе.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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