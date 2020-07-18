Сергей Боярский возмущен действиями Роспотренадзора в Санкт-Петербурге

Сегодня, 12:25

Ольга Громова

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Сергей Боярский возмущен действиями Роспотренадзора в Санкт-Петербурге
Депутат Государственной Думы Сергей Боярский

Депутат Государственной Думы Сергей Боярский возмутился действиями властей Петербурга и Роспотребнадзора. Недавно парламентарий побывал в метро и с удивлением обнаружил, что в подземке почти никто из горожан не носит средства индивидуальной защиты. Получается, за исполнением решений губернатора города никто не следит. Боярский свое возмущение и негодование, в том числе и по причине того, что в Северной столицы до сих пор не открыты бары и рестораны, выказал в сообщении на своей страничке в Facebook.

«Объясните мне, пожалуйста, чем бары и рестораны Москвы, которые уже давно открылись и работают, отличаются от баров и ресторанов Петербурга? У нас что, люди другие живут? Это что, спланированная диверсия в отношении бизнеса, которому и так уже нечем дышать? Или просто непрофессионализм и работа для галочки, имитация бурной деятельности?», - вопрошает депутат.

Сергей Боярский в этой связи намерен обратиться в Роспотребнадзор по Петербургу. Поскольку, по его убеждению, это ведомство только провозглашает безопасность граждан, но само при этом недостаточно контролирует реальную ситуацию.

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