Чиновники из Смольного «подбили» новгородскую фирму на создание постов о Беглове в социальных сетях

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале
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Чиновники из команды губернатора Александра Беглова выплатили более 200 тысяч рублей обитателям квартиры на окраине Новгорода за публикацию постов в социальных сетях, сообщает "Мойка78".
По данным СБИС, в квартире в доме на улице Коровникова в Великом Новгороде зарегистрирована фирма, владельцем которой является некая Екатерина Дмитриева.
Так, в обязанностях подрядчика за 10 месяцев сформировать аккаунты в трех социальных сетях – Instagram, Twitter и во «ВКонтакте». Пока неизвестно, что именно будет публиковаться на этих сервисах, однако примечательно, что по простым расчетам каждый пост обойдется петербургским налогоплательщикам примерно в 2 тысячи рублей.
Губернаторский рейтинг Александра Беглова уже стремительно упал. Петербуржцы и эксперты не жалуют главу региона положительными комментариями, видимо поэтому градоначальник вынужден платить за это сторонним фирмам.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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