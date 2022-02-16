Чиновники из Смольного «подбили» новгородскую фирму на создание постов о Беглове в социальных сетях

Чиновники из команды губернатора Александра Беглова выплатили более 200 тысяч рублей обитателям квартиры на окраине Новгорода за публикацию постов в социальных сетях, сообщает "Мойка78".

По данным СБИС, в квартире в доме на улице Коровникова в Великом Новгороде зарегистрирована фирма, владельцем которой является некая Екатерина Дмитриева.

Так, в обязанностях подрядчика за 10 месяцев сформировать аккаунты в трех социальных сетях – Instagram, Twitter и во «ВКонтакте». Пока неизвестно, что именно будет публиковаться на этих сервисах, однако примечательно, что по простым расчетам каждый пост обойдется петербургским налогоплательщикам примерно в 2 тысячи рублей.

Губернаторский рейтинг Александра Беглова уже стремительно упал. Петербуржцы и эксперты не жалуют главу региона положительными комментариями, видимо поэтому градоначальник вынужден платить за это сторонним фирмам.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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