Обрушение одного из зданий «Красного треугольника» указало на системную проблему Санкт-Петербурга, которому необходима охрана и восстановление исторических сооружений. Активисты неоднократно предупреждали Смольный об этом, но там проигнорировали тревожные сигналы.

Обломки обрушившегося здания бывшего завода разлетелись на площади 150 квадратных метров, под ними оказалась только 53-летняя женщина, получившая перелом плеча, сотрясение и травму груди. Помимо этого, временно прекратили движение по набережной Обводного канала, автобусы курсировали в обход места происшествия.

Уточняется, что причиной сложившейся ситуации может быть усугубившееся снеговой нагрузкой повреждение металлических конструкций, которые поддерживали свод. По одной из версий, целью вандалов была добыча металла, по другой — создание аварийной ситуации с целью освобождения земельного участка. По мнению местных жителей, заброшенное здание не охранялось, и зайти туда мог каждый желающий.

Уже на протяжении долгого времени активисты предупреждали Смольный о возможной трагедии. Однако в правительстве Петербурга на сигналы не реагировали.

«У исторического здания бывшего старейшего в России завода по производству резиновой обуви нет нормального хозяина, не считая государство, которое не способно сделать ничего хорошего. Более того, у Петербурга сейчас толком нет хозяина. С фасадов периодически валится штукатурка, осыпаются балконы, горят и разрушаются старые заводы. Концепция — губернатор Александр Беглов "крепкий хозяйственник" с треском провалилась», — подчеркнули авторы Telegram-канала «Занимательная конспирология».

Смольный уже давно критикуют за ненадлежащее содержание исторических зданий Северной столицы. Политика градоначальника и профильных комитетов правительства ведет к разрушению исторического облика Петербурга, а обрушение здания «Красного треугольника» в очередной раз указало на существующую проблему.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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