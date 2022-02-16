Обрушение «Красного треугольника» указало на системную проблему с сохранением памятников в Петербурге

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Обрушение одного из зданий «Красного треугольника» указало на системную проблему Санкт-Петербурга, которому необходима охрана и восстановление исторических сооружений. Активисты неоднократно предупреждали Смольный об этом, но там проигнорировали тревожные сигналы.
Обломки обрушившегося здания бывшего завода разлетелись на площади 150 квадратных метров, под ними оказалась только 53-летняя женщина, получившая перелом плеча, сотрясение и травму груди. Помимо этого, временно прекратили движение по набережной Обводного канала, автобусы курсировали в обход места происшествия.
Уточняется, что причиной сложившейся ситуации может быть усугубившееся снеговой нагрузкой повреждение металлических конструкций, которые поддерживали свод. По одной из версий, целью вандалов была добыча металла, по другой — создание аварийной ситуации с целью освобождения земельного участка. По мнению местных жителей, заброшенное здание не охранялось, и зайти туда мог каждый желающий.
Уже на протяжении долгого времени активисты предупреждали Смольный о возможной трагедии. Однако в правительстве Петербурга на сигналы не реагировали.
Смольный уже давно критикуют за ненадлежащее содержание исторических зданий Северной столицы. Политика градоначальника и профильных комитетов правительства ведет к разрушению исторического облика Петербурга, а обрушение здания «Красного треугольника» в очередной раз указало на существующую проблему.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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