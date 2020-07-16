В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

Сегодня, 15:55

Александр Зуев

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В Петербурге продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом

В Петербурге зарегистрировано 238 новых случая коронавируса, о чем сообщил штаб по борьбе с распространением инфекции. Таким образом, можно сказать, что заболеваемость коронавирусом в северной столицы снижается.

За прошедшие сутки в стране выявили еще 6 234 заразившихся. По ежедневному приросту лидирует Москва с 578 случаями. Заметим, что Петербург, который в начале текущего месяца  удерживал вторую позицию по ежедневному приросту заразившихся, опустился на четвертое место. С начала эпидемии в северной столице было зафиксировано 29 144 случая инфицирования.

Всего в России было выявлено 765 437 заболевших.  531 692 человека вылечились, 11 937 скончались.

По количеству заразившихся впереди России идет только Индия (967 тысяч). Далее следуют Бразилия (почти 2 миллиона) и США (около 3,5 миллиона). 

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