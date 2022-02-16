Пострадавшие от халатности коммунальных служб жители Петербурга массово подают иски в суды

Прокуратура обязала ЖКС выплатить компенсацию женщине, отправившейся в травмпункт по вине коммунальных служб Петербурга. Эксперты ожидают, что это будет далеко не последний иск для местных коммунальных служб.

Прокуратура Санкт-Петербурга обязала ЖКС №2 Красногвардейского района выплатить 300 тысяч рублей 59-летней женщине, которая неудачно упала на льду и сломала руку. По мнению СМИ, коммунальным службам города предстоит большое количество судебных разбирательств.



Это уже не первый случай, когда на коммунальные службы подают в суд из-за плохой работы. В центральном районе жилкомсервисы обязали выплатить два миллиона рублей владельцам поврежденных машин. Еще 170 тысяч по аналогичному иску суд взыскал с ЖКС №1 Красногвардейского районе. При этом ситуация с уборкой улиц все еще печальная, так что чиновники рискуют утонуть в повестках от судов.

Однако бороться иначе с нежеланием команды губернатора Александра Беглова работать как надо, у активистов не получается. Адвокат и юрист Ирина Баханович уже давно рекомендовала наказывать чиновников рублем и отправляла всех пострадавших от гололедицы судиться с ЖКС и Смольным.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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