Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»

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Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор Александр Беглов при этом не пытается решить проблемы горожан.
Коммунальный кризис на территории Петербурга начал развиваться в конце ноября 2021 года. Северная столица оказалась не готова к зиме, несмотря на заверения Беглова в обратном. Не удалось властям и введение антикововидных ограничения. Они добавили проблем не только системе здравоохранения, но и представителям бизнеса.
При этом петербургский градоначальник остается глух к просьбам горожан по сохранению исторических объектов Северной столицы.
Отсутствие наказания со стороны Москвы очевидно «развязывает» руки Беглову и наделяет его чувством «безграничной власти» и безнаказанности. Видимость исполнения обещаний администрации губернатора усугубляет и без того серьезный управленческий кризис в Северной столице, рождая новые проблемы в различных сферах деятельности.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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