Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»

Сегодня, 20:02

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Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»
Фото: gov.spb.ru

Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор Александр Беглов при этом не пытается решить проблемы горожан. 

Коммунальный кризис на территории Петербурга начал развиваться в конце ноября 2021 года. Северная столица оказалась не готова к зиме, несмотря на заверения Беглова в обратном. Не удалось властям и введение антикововидных ограничения. Они добавили проблем не только системе здравоохранения, но и представителям бизнеса. 

При этом петербургский градоначальник остается глух к просьбам горожан по сохранению исторических объектов Северной столицы.

Отсутствие наказания со стороны Москвы очевидно «развязывает» руки Беглову и наделяет его чувством «безграничной власти» и безнаказанности. Видимость исполнения обещаний администрации губернатора усугубляет и без того серьезный управленческий кризис в Северной столице, рождая новые проблемы в различных сферах деятельности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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