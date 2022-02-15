Безнаказанность Беглова сформировала у губернатора чувство «безграничной власти»

Жители Петербурга жалуются президенту России Владимиру Путину на системный кризис в Северной столице. Губернатор Александр Беглов при этом не пытается решить проблемы горожан.

Коммунальный кризис на территории Петербурга начал развиваться в конце ноября 2021 года. Северная столица оказалась не готова к зиме, несмотря на заверения Беглова в обратном. Не удалось властям и введение антикововидных ограничения. Они добавили проблем не только системе здравоохранения, но и представителям бизнеса.

При этом петербургский градоначальник остается глух к просьбам горожан по сохранению исторических объектов Северной столицы.

Отсутствие наказания со стороны Москвы очевидно «развязывает» руки Беглову и наделяет его чувством «безграничной власти» и безнаказанности. Видимость исполнения обещаний администрации губернатора усугубляет и без того серьезный управленческий кризис в Северной столице, рождая новые проблемы в различных сферах деятельности.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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