Жители Петербурга назвали несостоятельным заявление Башкетовой о низких экономических потерях

Сегодня, 10:36

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Жители Петербурга назвали несостоятельным заявление Башкетовой о низких экономических потерях
Фото из открытых источников

Депутаты петербургского ЗакСа выразили благодарность главному санитарному врачу Петербурга Наталье Башкетовой за ее «вклад» в борьбу с пандемией коронавируса. В ответ чиновница заявила, что город пережил пандемию «без существенных экономических и людских потерь». 

Однако такое громкое заявление вызвало бурное возмущение среди общественности. Ведь за время пандемии в Петербурге от коронавирусной инфекции, по официальным данным умерли более 30 тысяч человек и более миллиона горожан пострадали от последствий перенесенного заболевания.

А экономические потери в Северной столице достигли колоссальных масштабов. Так, ряд сфер бизнеса сообщал о падении выручки до 90% из-за введения властями Петербурга непродуманных ограничений. В итоге, сотни предприятий прекратили свою деятельность.

СМИ уже писали о попытках Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым манипулировать с коронавирусной статистикой. В период новогодних праздников власти скрыли реальную статистику заражения COVID-2019, чтобы сгладить растущее социальное напряжение.

Именно в январе Петербург стали одни из лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом, обогнав Москву.  В городских поликлиниках образовались многочасовые очереди из пациентов, пытавшихся попасть на прием к врачу. Однако в Смольном продолжали отрицать эту проблему.

На фоне глобальных управленческих провалов в сфере здравоохранения, спровоцировавших тяжелые последствия для петербуржцев, заявление Башкетовой об отсутствии «существенных потерь» звучит глупо.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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