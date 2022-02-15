Гололед на улицах Петербурга становится причиной травмы горожан

Беременная петербурженка поскользнулась и упала прямо на выходе с женской консультации. Коммунальные службы Северной столицы до сих пор не могут привести город в порядок.

Комитет благоустройства Санкт-Петербурга заверил, что расчистка территории идет по намеченному плану. Но жалобы о неубранных сугробах и гололеде продолжаются копиться на портале «Наш Санкт-Петербург». Скользкие тротуары не щадят даже самых уязвимых жителей Северной столица. Беременная девушка поскользнулась на льду и упала прямо на выходе женской консультации.

Жители Петербурга ежедневно направляют сотни жалоб в администрацию губернатора Александра Беглова на неубранные зимние осадки. Но многочисленные сугробы и гололед никуда не деваются.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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