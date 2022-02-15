Гололед на улицах Петербурга становится причиной травмы горожан

Вчера, 22:54

0

Image 16+
Гололед на улицах Петербурга становится причиной травмы горожан
Скриншот видео "Санкт-Птербург HD"

Беременная петербурженка поскользнулась и упала прямо на выходе с женской консультации. Коммунальные службы Северной столицы до сих пор не могут привести город в порядок.

Комитет благоустройства Санкт-Петербурга заверил, что расчистка территории идет по намеченному плану. Но жалобы о неубранных сугробах и гололеде продолжаются копиться на портале «Наш Санкт-Петербург». Скользкие тротуары не щадят даже самых уязвимых жителей Северной столица. Беременная девушка поскользнулась на льду и упала прямо на выходе женской консультации.

Жители Петербурга ежедневно направляют сотни жалоб в администрацию губернатора Александра Беглова на неубранные зимние осадки. Но многочисленные сугробы и гололед никуда не деваются. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гололед на улицах Петербурга становится причиной травмы горожан

Вчера, 22:54

Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Вчера, 19:19

Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Вчера, 17:16

Петербургские медработники получили надбавки за декабрь 2021 года в феврале 2022-го

Вчера, 15:12

Послабление ковидных ограничений Смольного не поможет рестораторам выйти из кризиса

Вчера, 14:32

В Санкт-Петербурге двое подростков упали с крыши многоэтажки

Вчера, 11:39

Смольный заявил о полном коллективном иммунитете в Петербурге

15-02-2022, 22:57

17 февраля дети и студенты Санкт-Петербурга смогут бесплатно сходить в Эрмитаж

15-02-2022, 19:54

Адвокат раскритиковала Лисовца за слова об отсутствии очередей в поликлиниках

15-02-2022, 19:52

В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

15-02-2022, 18:24

Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

15-02-2022, 15:59

Петербуржцы просят Беглова спасти историческое здание на Рижском проспекте

15-02-2022, 15:11

Прокуратурами Петербурга внесено 45 представлений по поводу горожан, травмированных из-за падающих сосулек и гололедицы

15-02-2022, 15:04

Открытие новых МФЦ поможет заработать чиновникам Смольного

15-02-2022, 13:35

Группа Ленинград с их клипами становится источником конфликтов из-за критики Беглова

14-02-2022, 18:33

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

14-02-2022, 15:34

Активист Мазуров отметил враждебность петербургских улиц из-за неубранного снега

14-02-2022, 15:03

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

14-02-2022, 11:52

Правительство Санкт-Петербурга отрапортовало о том, что пик пятой волны КОВИД-19 остался позади

13-02-2022, 23:39

Санкт-Петербург приобрел статус столицы любви

13-02-2022, 21:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

Вчера, 00:19

0

Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...

Подробнее
Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Вчера, 14:54

0

С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...

Подробнее
В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

15-02-2022, 13:59

0

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...

Подробнее
В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

14-02-2022, 17:39

0

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...

Подробнее
Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

14-02-2022, 17:59

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...

Подробнее
Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

15-02-2022, 11:09

0

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил,...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

14-02-2022, 11:52

0

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...

Подробнее
Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Вчера, 17:16

0

Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому...

Подробнее
Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

Вчера, 19:19

0

Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной...

Подробнее
За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

14-02-2022, 15:34

0

Петербуржца, выстрелившего из аэрозольного пистолета в асфальт, суд счёл хулиганом и назначил ему наказание в виде трёх...

Подробнее