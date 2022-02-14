Пока Смольный бездействует, РЖД обустроит в Петербурге новое общественное пространство 

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Общественные пространства в Северной столице обустраивают в основном за деньги бизнесменов. Но отчеты о проделанной работе почему-то ведут в Смольном и выставляют их за собственное достижение.
Портал «Сенсаций.Нет» опубликовал информацию о новом общественном пространстве в Санкт-Петербурге. Появится оно у Музея железных дорог России. Обустроить зону вызвались в РЖД.
В центре пространства компания планирует установить памятник министру путей сообщения Российской империи, князю Михаилу Ивановичу Хилкову.
Эта общественная зона, если всё пойдет по плану, может стать единственной завершённой в городе. Эксперты петербургского ГАСИ считают, что остальные пространства зависли в статусе «потенциальных». Ни один из проектов не довели до ума.
Проект может стать настоящей изюминкой Петербурга. Планы РЖД выглядят многообещающе. Поэтому вполне возможно, что власти Северной столицы в дальнейшем припишут достижение себе. Такие случаи уже были. Накануне Смольный присвоил себе ещё неблагоустроенную прогулочную зону у «Лахта Центра», которая будет обустроена за частные деньги.
У городской администрации в целом нет конкретной стратегии. Смольный не знает, как и где облагородить территорию так, чтобы она пришлась по душе. Поэтому места для отдыха создаются бессистемно. Петербург спасает только частный бизнес, который инициирует подобные проекты.
А перспективные проекты каждый раз откладываются в долгий ящик. Так сложилось с «Апраксиным двором», оранжерей Таврического сада, «Красным треугольником», Конюшенным ведомством и Почтовым кварталом.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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