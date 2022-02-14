Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец

Сегодня, 17:16

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Политолог осудил власти Петербурга за нежелание помогать Полине Стрелец
Фото из открытых источников

Администрация Смольного проигнорировала просьбу родителей блогера Полины Стрелец помочь вернуть впавшую в кому петербурженку домой с Бали. По мнению эксперта фонда «Народная дипломатия» Сергея Простакова, пострадавшую можно было перевезти в Россию ещё в конце января.

Напомним, 20 января Полина Стрелец впала в кому после аварии на гидроцикле. Девушка находилась на Бали. Родители обратились к администрации Александра Беглова, но чиновники отказали в помощи. Как заявили представители Смольного, городская администрация не имеет законного права решать подобные вопросы.

Позже родители Стрелец обратились к федеральным властям, о необходимости оказать помощь распорядилась вице-премьер РФ Татьяна Голикова. С её подачи представители власти Петербурга отреагировали на запрос, однако не предприняли действий. В итоге девушку домой доставит МЧС России. Только 15 февраля представители Смольного связались с матерью блогера. На тот момент вопрос был уже решен.

Простаков отметил, что в первую очередь должны были отреагировать представители местной власти – они гораздо ближе к семье попавшего в беду человека. По мнению политолога, именно Смольному стоило заняться всеми организационными вопросами, в том числе поиском средств для эвакуации. Если бы чиновники отреагировали на ситуацию оперативно, девушка, вероятно, оказалась в России уже в конце января.

«Ничего из этого не было сделано, что становится очередным сомнительным достижением петербургских властей и хорошо показывает их отношение к петербуржцам», – рассказал Простаков.

Отметим, что нежелание администрации Александра Беглова помогать пострадавшей подтверждает и источник в Смольном. По словам близкого к окружению губернатора человека, градоначальнику докладывали об инциденте с петербурженкой несколько раз, однако Беглов отказывался оказывать содействие, поскольку, по его мнению, этот вопрос не должна решать администрация города. 

«Девушка сама виновата в том, что поехала на Бали и там разбилась», - передает слова Беглова источник.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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