Названы дома, которые снесут по программе реновации в Петербурге первыми

Сегодня, 17:19

Ольга Громова

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Названы дома, которые снесут по программе реновации в Петербурге первыми

В Петербурге начинается очередной этап программы реновации. Предполагается, что первые хрущевки под снос попадут уже в этом месяце - июле 2020-ого. Жителей этих домов уже расселили, а сами строения подготовили для демонтажа.

Известно, что уже в двадцатых числах этого месяца будет снесен первый дом - речь о хрущевке под номером 37 по 2-ой Комсомольской улице.

«Уже полностью расселен дом 37 по 2-й Комсомольской улице. Также запланирован снос соседнего здания, дома номер 39», - сообщает «Мойка78».

Издание отмечает, что с расселением второго дома все непросто. Один из жильцов заупрямился и ни в какую не хотел съезжать. Он выставил застройщику условие - миллион рублей за один квадратный метр его квартиры. А она у него трехкомнатная, на 42 метра. В итоге для этого дома реновация оказалась очень долгой, растянувшись по срокам на все семь лет.

Переговоры с семьей мужчины длились целых семь лет, но в итоге сторонам удалось договориться. Квартиру у них выкупили, и они переехали в другое жилье.

Другие владельцы квартир, как рассказал руководитель службы по работе с госорганами компании «СПб Реновация» Дмитрий Михалев, уже переселились в разные корпуса ЖК «Сандэй».

Третьим зданием, которое снесут, будет дом № 41 корпус 1 по Комсомольской улице в Сосновой поляне.

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