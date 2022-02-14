Петербургские медработники получили надбавки за декабрь 2021 года в феврале 2022-го

Сегодня, 15:12

0

Image 16+
Петербургские медработники получили надбавки за декабрь 2021 года в феврале 2022-го
Фото: stock.adobe.com

На официальном сайте администрации Александра Беглова опубликовали сообщение о выплате петербургским медикам, работающим с ковид-пациентами, надбавки за декабрь 2021 года. Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщил, что почти 24 000 сотрудников медучреждений получили положенные выплаты, общая сумма которых составила более 459 миллионов рублей. Таким образом задержка составила два месяца.

Ранее в комитете по социальной политике объясняли задержку тем, что постановление городского правительства якобы зависло на согласовании. При этом журналисты писали, что медики Покровской больницы не получали коронавирусную доплату на протяжении нескольких месяцев. И людям задержку объясняли отсутствием финансирования.

Отметим, что решение проблемы с несвоевременной выплатой полагающихся медикам надбавок активизировалось после ее освещения в СМИ. Между тем журналисты, лояльные Смольному, сейчас пытаются представить ситуацию в выгодном для чиновников свете.

Бюрократические проволочки и задержка коронавирусных выплат на фоне тяжелой эпидобстановки, кадровом дефиците в городских медучреждениях и огромными очередями в поликлиниках могут лишь поспособствовать дальнейшему увольнению врачей. Специалисты испытывают колоссальные нагрузки, приводящие к профессиональному выгоранию. В Петербурге уже говорят про амбулаторный кризис, ставший очередным грубым просчетом в череде провалов Смольного и лично губернатора Александра Беглова.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Петербургские медработники получили надбавки за декабрь 2021 года в феврале 2022-го

Сегодня, 15:12

Послабление ковидных ограничений Смольного не поможет рестораторам выйти из кризиса

Сегодня, 14:32

В Санкт-Петербурге двое подростков упали с крыши многоэтажки

Сегодня, 11:39

Смольный заявил о полном коллективном иммунитете в Петербурге

Вчера, 22:57

17 февраля дети и студенты Санкт-Петербурга смогут бесплатно сходить в Эрмитаж

Вчера, 19:54

Адвокат раскритиковала Лисовца за слова об отсутствии очередей в поликлиниках

Вчера, 19:52

В Гатчинском районе Ленинградской области сожгли автомобиль физика-ядерщика

Вчера, 18:24

Предлагая дешёвые путёвки на Кубу, мошенница обманула пятерых петербургских пенсионеров

Вчера, 15:59

Петербуржцы просят Беглова спасти историческое здание на Рижском проспекте

Вчера, 15:11

Прокуратурами Петербурга внесено 45 представлений по поводу горожан, травмированных из-за падающих сосулек и гололедицы

Вчера, 15:04

Открытие новых МФЦ поможет заработать чиновникам Смольного

Вчера, 13:35

Группа Ленинград с их клипами становится источником конфликтов из-за критики Беглова

14-02-2022, 18:33

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

14-02-2022, 15:34

Активист Мазуров отметил враждебность петербургских улиц из-за неубранного снега

14-02-2022, 15:03

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

14-02-2022, 11:52

Правительство Санкт-Петербурга отрапортовало о том, что пик пятой волны КОВИД-19 остался позади

13-02-2022, 23:39

Санкт-Петербург приобрел статус столицы любви

13-02-2022, 21:34

Мундеп Кузнецов рекомендовал петербуржцам еще активнее жаловаться на проблемы с уборкой снега

13-02-2022, 20:41

Накануне Дня Влюбленных в Санкт-Петербурге наблюдается стремительный рост продаж секс-игрушек

13-02-2022, 19:19

Работник Красносельской администрации Санкт-Петербурга обвинен во взяточничестве

13-02-2022, 19:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

По 75 тысяч рублей каждому. Пенсионерам готовят новый подарок в феврале

Сегодня, 00:19

0

Данную сумму должны выплатить каждому пожилому человеку, уверены в Госдуме. Российским пенсионерам пообещали денежный...

Подробнее
В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

В Китае высказались об инциденте на учениях с подлодкой ВМС США в районе Курил

Вчера, 13:59

0

Военные аналитики из Китая объяснили, как у России получилось так быстро «засечь» подводную лодку ВМС США класса...

Подробнее
В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

В США набирает популярность лозунг «Возвращайся домой, Америка»

14-02-2022, 17:39

0

Основатель журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен, который был старшим советником президентов Ричарда...

Подробнее
Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

Власов: Граждане в России получат выплату по 6 тыс. 400 рублей за советский стаж

14-02-2022, 17:59

0

Пенсионный эксперт Сергей Власов рассказал о том, как можно получить доплату к пенсии за период работы в СССР. За весь...

Подробнее
Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

Генерал Запаренко пообещал Украине массированный РЭБ-удар в случае войны с Россией

Вчера, 11:09

0

Экс-заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, генерал-лейтенант Валерий Запаренко заявил,...

Подробнее
Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

13-02-2022, 19:14

0

Накануне после полуночи служба безопасности одного из банков приняла звонок от некоего гражданина, который после...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

14-02-2022, 11:52

0

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...

Подробнее
Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Пожилым гражданам в России зачислят по 2 тыс. рублей на карту с 17 февраля 2022 года

Сегодня, 14:54

0

С 17 февраля многие российские пенсионеры получат на свои банковские карты 2 тыс. рублей. Но эти выплаты начисляются...

Подробнее
Группа Ленинград с их клипами становится источником конфликтов из-за критики Беглова

Группа Ленинград с их клипами становится источником конфликтов из-за критики Беглова

14-02-2022, 18:33

0

Солиста группы Сергея Шнурова критикуют власти, а с недавнего времени начался конфликт с Ксенией Собчак. В ответ он...

Подробнее
Открытие новых МФЦ поможет заработать чиновникам Смольного

Открытие новых МФЦ поможет заработать чиновникам Смольного

Вчера, 13:35

0

В интервью СМИ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о скором открытии в городе шести новых центров...

Подробнее