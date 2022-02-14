Петербургские медработники получили надбавки за декабрь 2021 года в феврале 2022-го

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На официальном сайте администрации Александра Беглова опубликовали сообщение о выплате петербургским медикам, работающим с ковид-пациентами, надбавки за декабрь 2021 года. Аппарат вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Эргашева сообщил, что почти 24 000 сотрудников медучреждений получили положенные выплаты, общая сумма которых составила более 459 миллионов рублей. Таким образом задержка составила два месяца.
Ранее в комитете по социальной политике объясняли задержку тем, что постановление городского правительства якобы зависло на согласовании. При этом журналисты писали, что медики Покровской больницы не получали коронавирусную доплату на протяжении нескольких месяцев. И людям задержку объясняли отсутствием финансирования.
Отметим, что решение проблемы с несвоевременной выплатой полагающихся медикам надбавок активизировалось после ее освещения в СМИ. Между тем журналисты, лояльные Смольному, сейчас пытаются представить ситуацию в выгодном для чиновников свете.
Бюрократические проволочки и задержка коронавирусных выплат на фоне тяжелой эпидобстановки, кадровом дефиците в городских медучреждениях и огромными очередями в поликлиниках могут лишь поспособствовать дальнейшему увольнению врачей. Специалисты испытывают колоссальные нагрузки, приводящие к профессиональному выгоранию. В Петербурге уже говорят про амбулаторный кризис, ставший очередным грубым просчетом в череде провалов Смольного и лично губернатора Александра Беглова.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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