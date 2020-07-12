В Петербурге пациенты с COVID-19 перестали выздоравливать

Сегодня, 17:00

Анна Лисова

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В Петербурге пациенты с COVID-19 перестали выздоравливать

В Петербурге в июле начало снижаться количество пациентов, выздоровевших после коронавируса.

За последние десять дней вылечились в Северной столице только 1 890 пациентов с коронавирусом, тогда как за предыдущую декаду поправились 5 247 человек. То есть, темпы выздоравливания упали в три раза. Пик излечения пришелся на 30 июня и 1 июля. В целом же с 16 мая наблюдался положительный баланс между выздоровлениями и новыми случаями коронавируса. Но в июле вновь заражаться стало больше людей, чем выздоравливать, передает Фонтанка

Комментируя сложившуюся ситуацию, президент Федерации анестезиологов и реаниматологов Константин Лебединский отметил, что такая динамика количества выздоровевших может объясняться и техническими особенностями. К примеру, выздоровевших людей выписывают  часто накануне ввозного дня. 

Выписывая людей равномерно, больница может терять оплату по ОМС, поэтому для больниц выгоднее держать здоровых людей до момента, когда планируются поступление новых больниц, отмечает Лебединский. 

 

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