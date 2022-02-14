Послабление ковидных ограничений Смольного не поможет рестораторам выйти из кризиса

Сегодня, 14:32

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Послабление ковидных ограничений Смольного не поможет рестораторам выйти из кризиса
Фото: stock.adobe.com

Кирилл Майстров – петербургский предприниматель и собственник пабов Docker, дал комментарий изданию Peterburg News о смягчении коронавирусных ограничений и о системе QR-кодов. 

В городе на Неве администрация Смольного намерена смягчить коронавирусные ограничения. В новом постановлении городского правительства № 121 указано, что с 21 февраля «комендантский час» для заведений будет продлен до двух часов ночи. Новые правила распространятся и на другие мероприятия. На данный момент общепит работает до 23:00.

«По-прежнему остаются закрытыми ночные кабаре, клубы (дискотеки). Также запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в караоке, барах и иных объектах общественного питания», — заявляют в пресс-службе Смольного.

Пандемия сильно ударила по бизнесу. Майстров отмечает, что такие послабления смогут улучшить ситуацию. Однако их лучше было вводить не в будние дни, а в входные, когда в ресторанах, кафе и барах полная посадка – это действительно помогло бы заработать.

«Ну что же, будем смотреть, пока не очень понимаем в целом, что происходит с рынком общепита. Если судить по моим двум заведениям, то мы в эту неделю стали как-то шевелиться, а до этих выходных у нас было все достаточно печально из-за большого количества болеющих, зараженных этим новым штаммом («омикрон» — Прим. Ред.). Пусть он и легкий, но все равно он «клал» людей на карантин и по домам», — высказался бизнесмен.

Предприниматель отмечает, что большинство посетителей пабов спокойно предъявляют QR-код. Однако есть и те, кто относятся к так называемому «QR-сопротивлению», они выступают против данных ограничений. Напомним, инициатором стал ресторатор Александр Коновалов. На данный момент, Майстрова не устраивает «двойной контроль, который остался». 

«Сейчас работа до двух часов нас пока устраивает, нас не устраивает двойной контроль, который остался. В любом случае у нас и QR-коды и ограничения по времени, даже если это ограничение по времени сместилось на время основного заработка», — объяснил владелиц пабов.

СМИ сообщают, что такие послабления, вводимые губернатором Александром Бегловым, могут усугубить и так нестабильную ситуацию с COVID-19. По мнению журналистов, это нелогично - вводить коронавирусные смягчения, когда в Петербурге бушует «омикрон».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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