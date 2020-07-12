33 младенца родились с коронавирусом в Петербурге

Главный врач родильного дома №18 Санкт-Петербурга Галина Гриненко рассказала о новорожденных с COVID-19.

Она сообщила в эфире телеканала «Санкт-Петербург », что в городе зарегистрированы 33 младенца с коронавирусом. Сейчас состояние двоих из них оценивается как тяжелое.

«Тридцать три новорожденных COVID-положительных ребенка зарегистрированы. У двух детей было зарегистрировано тяжелое течение, но насколько это связано с коронавирусной инфекцией либо обусловлено степенью недоношенности, на данный момент сказать сложно», - подчеркнула Гриненко.

Она также сообщила, что прямого тератогенного воздействия COVID-19 на плод не было зарегистрировано у пациенток, которые проходили лечение.

С момента начала эпидемии в городе было зарегистрировано 394 беременные женщины с COVID-19. 310 из них выздоровели, 66 находятся на стационарном лечении, 17 проходят лечение амбулаторно.

Большинство беременных с COVID-19 проходили лечение в больнице им. Боткина. А те, кто переносил болезнь легко, госпитализируются в родильный дом №16.