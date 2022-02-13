Смольный заявил о полном коллективном иммунитете в Петербурге

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Правительство Санкт-Петербурга заявило, что жители города сформировали 100-процентный коллективный иммунитет, что противоречит общероссийским показателям.
Северная столица — один из наиболее проблемных регионов с точки зрения смертности и заболеваемости. Однако первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана отметил, что петербуржцы сформировали полный иммунитет к коронавирусу.
Напомним, с начала 2022 года в Северной столице резко возросла заболеваемость от COVID-19. При этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявлял, что к зиме горожане сформируют коллективный иммунитет.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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