Смольный заявил о полном коллективном иммунитете в Петербурге

Правительство Санкт-Петербурга заявило, что жители города сформировали 100-процентный коллективный иммунитет, что противоречит общероссийским показателям.

Северная столица — один из наиболее проблемных регионов с точки зрения смертности и заболеваемости. Однако первый заместитель Комитета по здравоохранению Андрей Сарана отметил, что петербуржцы сформировали полный иммунитет к коронавирусу.

«Если говорить о коллективном иммунитете, то согласно сайту Министерства здравоохранения, мы достигли 100%. Там учитываются люди переболевшие и люди, которые привиты», — сказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Напомним, с начала 2022 года в Северной столице резко возросла заболеваемость от COVID-19. При этом губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ранее заявлял, что к зиме горожане сформируют коллективный иммунитет.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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