При обысках в петербургских МРЭО нашли самого честного полицейского

Обыски в коммерческих МРЭО Петербурга, которые были проведены 9 июля, выявили самого честного полицейского из Всеволожского филиала. В кителе стража порядка, 40-летнего Евгения Никитина, были обнаружены конверты с деньгами.

Инспекторы, проводившие обыск, иронично спросили у сотрудника их происхождение, на что тот, на их удивление, даже не стал отпираться и, как на духу, ответил, что несколько конвертов с 5-10 тысячами рублей он получил от коммерческого начальства МРЭО за лояльность. Не забыл правоохранитель рассказать, что такие же суммы получает его товарищ по службе.

Он также указал на сотрудников, которые также принимали кругленькие суммы и назвал поименно всех начальников, руководящих этой схемой. Из его уст прозвучало имя подполковника Александра Натарина. То есть капитан полиции и старший государственный инспектор неожиданно для многих не стал скрывать, что деньги он получил по хорошо отлаженной схеме. Все, в чем признался, Евгений Никитин выложил на бумагу, пишет 47 новостей .

Таким образом, был выявлен самый правдивый сотрудник ГИБДД. Капитана полиции пока отпустили. Расследованием дела занимается Следственный комитет по Всеволожскому району.