Адвокат раскритиковала Лисовца за слова об отсутствии очередей в поликлиниках

Сегодня, 19:52

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Адвокат раскритиковала Лисовца за слова об отсутствии очередей в поликлиниках
Фото из открытых источников

Юрист и общественница Ирина Баханович заявила, что не согласна с заявлениями главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца. 

В субботу, 12 февраля, Дмитрий Лисовец написал, что жалобы на большие очереди в поликлиниках не подтвердились. Нагрузка на медучреждения начала спадать и снизился рост суточной заболеваемости в городе. 

«Сообщения о 5–7-часовых очередях в поликлиниках, а тем более о списках на прием к врачу, о которых сообщали соцсети на этой неделе, не нашли подтверждения», — заявил чиновник.

Баханович опровергает слова главы комитета. Она на собственном опыте убедилась, что вызванных на дом врачей нужно ждать куда больше суток. Очереди в поликлиниках также никуда не делись, врачи не успевают обработать все заявки. Юрист удивляется: в какой реальности живут чиновники Смольного и в какие сказочные медучреждения они ходят? 

«Лисовец вообще кладезь цитат. Первая вещь, которая меня покоробила, что у нас жители не ожидают врача более 24 часов, якобы с момента вызова на 122 номер и до прихода врача проходит не более 24 часов. Так вот я лично испытала со своей семьей, что к нам пять дней не шли и четыре дня», — поделилась юристка.

По словам Баханович, в детских поликлиниках сейчас такая же нехватка кадров. На просьбу приехать на дом к ее ребенку врачи предложили альтернативу – телефонную консультацию. Свободных педиатров в тот момент просто не было. Супруг общественницы также стал свидетелем всех тех проблем, которые захлестнули сферу здравоохранения. 

«По поводу очередей очень много фейков, есть видео, гуляющие по Сети. Но в то же время очень удобно сказать, что нет очереди на улице, не заходя во внутрь помещения. У меня муж столкнулся с этим, когда на три этажа была растянута очередь, просто мы не писали об этом в соцсетях. Но мы поулыбались и посмеялись тому, насколько мы живем с нашими чиновниками в разных, в параллельных реальностях», — резюмировала Баханович.

В СМИ заявляют, что ситуация может ухудшится из-за массового увольнения врачей, которым уже некоторое время не выплачивают надбавки за работу в «ковидниках». 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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