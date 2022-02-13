Адвокат раскритиковала Лисовца за слова об отсутствии очередей в поликлиниках

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Юрист и общественница Ирина Баханович заявила, что не согласна с заявлениями главы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрия Лисовца.
В субботу, 12 февраля, Дмитрий Лисовец написал, что жалобы на большие очереди в поликлиниках не подтвердились. Нагрузка на медучреждения начала спадать и снизился рост суточной заболеваемости в городе.
Баханович опровергает слова главы комитета. Она на собственном опыте убедилась, что вызванных на дом врачей нужно ждать куда больше суток. Очереди в поликлиниках также никуда не делись, врачи не успевают обработать все заявки. Юрист удивляется: в какой реальности живут чиновники Смольного и в какие сказочные медучреждения они ходят?
По словам Баханович, в детских поликлиниках сейчас такая же нехватка кадров. На просьбу приехать на дом к ее ребенку врачи предложили альтернативу – телефонную консультацию. Свободных педиатров в тот момент просто не было. Супруг общественницы также стал свидетелем всех тех проблем, которые захлестнули сферу здравоохранения.
В СМИ заявляют, что ситуация может ухудшится из-за массового увольнения врачей, которым уже некоторое время не выплачивают надбавки за работу в «ковидниках».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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