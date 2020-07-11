В Петербурге цены на авиабилеты подешевели на 21%

Цены на авиабилеты по России из Петербурга летом 2020 года снизились на 21% в сравнении с уровнем цен 2019 года. Об этом сообщает РБК , ссылаясь на сервис путешествий Tutu.ru. Так, годом ранее средний ценник на авиабилет в обе стороны по России был на уровне 16,4 тыс. рублей. Сейчас же в среднем за билет в обе стороны путешественники отдают 13 тыс. рублей.

Самое существенное снижение цен зафиксировано на московском направлении. Цены на авиабилеты из Петербурга в Москву упали на 53% и сейчас туда и обратно можно слетать в среднем за 4,2 тыс. рублей. Более чем на 40% сократились цены на авиабилеты в Екатеринбург и Минеральные воды. Подешевели и билеты на южном направлении. Так, цены на перелеты в Симферополь, Сочи и Анапу снизились на 10%, 36% и 30% соответственно.

Аналитики отмечают, что летом текущего года наиболее популярны перелеты из Петербурга в Симферополь, Сочи и Москву. В прошлом году на первом месте по востребованности были билеты в столицу. Несмотря на коронавирус и закрытые границы, в аэропорту Петербурга покупают активно билеты на зарубежные рейсы. Пользуются спросом билеты в Молдавию, Украину, Узбекистан, Белоруссию, Казахстан, Армению. На октябрь и декабрь уже продаются билеты в Израиль, Португалию и на Кипр.

Комментируя снижение цен, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров отметил, что сейчас авиакомпании вынуждены снижать цены на билеты, поскольку спрос на них упал. Но постепенно цены не только догонят уровень предыдущего года, но и станут выше, поскольку компаниям необходимо компенсировать убытки за период ограничений, связанных с пандемией коронавируса.