Петербуржцы просят Беглова спасти историческое здание на Рижском проспекте

Сегодня, 15:11

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Петербуржцы просят Беглова спасти историческое здание на Рижском проспекте
Фото: www.save-spb.ru

Активисты общественного движения «Живой город» обратились к чиновникам Смольного, губернатору Петербурга Александру Беглову и руководителю Setl Group Яну Изаку с открытым письмом. 

Горожане призываю сохранить все исторические здания в квартале, ограниченном Рижским проспектом, переулком Лодыгина и Курляндской улицей. Также они требуют восстановить дом коллежского секретаря Алексея Ивановича Лапина. 

Также общественники настаивают на реставрации декора «Механического и меднолитейного завода В.Т. Однера» на пер. Лодыгина, 4 и доходного дома, построенного по проекту техника Г.И. Котенкина на Курляндской улице, 5.

Застройщик планирует построить на указанной территории жилой комплекс, но активисты подчеркивают, что все здания представляют историческую и архитектурную ценность для города.

«Просим вас скорректировать проект застройки квартала таким образом, чтобы сохранить все существующие в нем исторические здания, включая Дом Лапина, и воссоздать их первозданный архитектурный облик», — написали в своем обращении активисты.

К сожалению, все действия чиновников продиктованы соображениями рентабельности, поэтому сохранение уникального исторического облика Петербурга у них не в приоритете. К тому же, печальный опыт наглядно демонстрирует безразличие властей к объектам культурного наследия.

Даже решения суда не могут помешать застройщикам и чиновникам в решении сноса старинных объектов. В частности, Смольный автоматически продлил лицензию на работы у входящего в холдинг «ФСК» ООО «Специализированный застройщик «2-й Муринский». Застройщик возводит жилой комплекс на 2 Муринском проспекте на месте здания ВНИИБ 1957 года постройки. Активисты на протяжении последних нескольких лет добиваются включения его в реестр памятников, так как здание является ярким образцом сталинского неоклассицизма ленинградской школы.

КГИОП отказывает в регистрации здания, как культурного объекта, суд трижды признавал это решение неправомерным. Но сейчас проводятся работы по подготовке участка. Защитники ВНИИБ собираются его отстоять – с момента начала работ прошло два народных схода.

В холдинге «ФСК» заверили, что сноса здания не будет, но Смольный хранит молчание, поэтому велика вероятность, что застройщик может «передумать» и уничтожить объект.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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