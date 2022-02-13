Открытие новых МФЦ поможет заработать чиновникам Смольного

В интервью СМИ губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о скором открытии в городе шести новых центров МФЦ. Первый из них появится в доме №31 по улице Орджоникидзе 8 февраля.

«Город приступил к расширению сети. Новый МФЦ открылся на улице Орджоникидзе в Московском районе. До конца года откроем еще шесть таких центров», – заявил Беглов.

Губернатор отметил, что сегодня МФЦ помогают петербуржцам решить многие вопросы.

Ранее СМИ сообщали о том, что довольно часто многофункциональные центры открываются в помещениях, к которым имеют какое-либо отношение высокопоставленные чиновники Смольного.

В 2021 году МФЦ открылся на базе частного предприятия «Ленполиграфмаш». Впоследствии выяснилось, что третья часть активов в этой организации принадлежит главе комитета Смольного по промышленной политике Кириллу Соловейчику.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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