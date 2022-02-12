Группа Ленинград с их клипами становится источником конфликтов из-за критики Беглова

Сегодня, 18:33

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Группа Ленинград с их клипами становится источником конфликтов из-за критики Беглова
Фото из открытых источников

Солиста группы Сергея Шнурова критикуют власти, а с недавнего времени начался конфликт с Ксенией Собчак. В ответ он лишь выпускает новый клип.

После выхода клипа на песню  «Пока так», в которой явно намекается на безответственную деятельность Беглова и его провальную мусорную и снежную кампанию, на исполнителя обрушилась критика со стороны политических и культурных деятелей.

Все они обвиняли Шнурова в том, что его подкупили. Некоторые лица и вовсе хотели лишить Сергея звания петербуржца. После этого выходит новый клип на песню «Покаянная» , в котором музыкант якобы извиняется за песню.

Свою критику также озвучил сам Беглов. Он отметил, что работа Смольного смущает только влиятельных людей, которые «могут налом проплачивать определенные вещи». С этого момента началась затяжная словесная борьба между Бегловым и Шнуровым, которая стала главным инфоповодом. Лидеры мнений теперь разбились на два лагеря – за музыканта или за губернатора. 

Например, Илья Варламов высказал своё мнение по поводу города и сказал, что его «много лет насилуют очень странным губернатором». СМИ теперь пишут оскорой отставке Беглова, а политологи перебирают возможных кандидатов на его место. Инфоповод попал в  обзор новостей на YouTube-канале Алексея Пивоварова. Шнуров поддержки со стороны оппозиции не получал. Зато возник конфликт с Ксенией Собчак. Она также говорит про продажность исполнителя. 

Про Собчак исполнитель снял клип  «Шмарафон». В песне поется о «старенькой лошади», которая не портит борозды. После выхода клипа Ксения назвала Шнурова «опустившимся питерским алкашом», который «просрал всё». Ответ музыканту последовал также от её нынешнего мужа Константина Богомолова, бывшего мужа Максима Виторгана  и от самой журналистки. 

И вот выходит очередной клип - «Мерси, Баку!». Клип является отсылкой к месту рождения губернатора -  столице Азербайджана. Шнуров сравнивает Беглова с Петром I. В клипе поётся: «Родился царь в Москве, а Беглов – в Азербайджане». Затем Шнуров добавляет: «Родился там, где снега нет, и мусор, и сосульки редкость». А дальше делает акцент на провальной работе губернатора: «Один наш город основал, ну а другой его угробит».

Клип сделан скорее всего, чтобы отвлечь внимание от конфликта с журналисткой Собчак. В любом случае спорами проблему не решить. Пока продолжается эта словесная борьба, город по-прежнему утопает в снегу и мусоре.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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