Активист Мазуров отметил враждебность петербургских улиц из-за неубранного снега

Сегодня, 15:03

0

Image 16+
Активист Мазуров отметил враждебность петербургских улиц из-за неубранного снега
Фото из открытых источников

Чиновники из администрации губернатора Александра Беглова оправдывают «уборочные провалы» в нынешнем зимнем сезоне в Петербурге «аномально снежной» зимой. По мнению синоптиков, зима 2021-2022 года не является уникальной, а вот работа коммунальщиков действительно стала сюрпризом не только для полностью дееспособных горожан, но и для инвалидов-колясочников. Об этом высказался общественник Алексей Мазуров. 

Эксперт Мазуров отметил, что передвигаться по улицам Санкт-Петербурга, которые систематически не чистят от снега и наледи, тяжело не только на коляске, но и для тех, кто ходит пешком. 

«Петербург стал для меня откровенно враждебным в своих уличных проявлениях. Едва ли погода стала сюрпризом для синоптиков, и для тех, кто живет в этом городе достаточно долгое время, но она точно стала сюрпризом для администрации Петербурга. Оттепели перемежаются со снегопадами и на улице очень и очень сложно», - высказался общественник в беседе с порталом «Петербург Ньюс». 

Напомним, Мазуров попал в поле внимания СМИ в январе этого года. Общественник взял в руки лопату, чтобы обеспечить себе возможность добираться от дома до фитнес-центра. В текущем зимнем сезоне это становится распространенной практикой – петербуржцы самостоятельно чистят город, поскольку губернатор Александр Беглов, по всей видимости, не способен наладить работу коммунальных служб. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

За стрельбу из аэрозольного пистолета житель Петербурга осуждён на три года условно

Сегодня, 15:34

Активист Мазуров отметил враждебность петербургских улиц из-за неубранного снега

Сегодня, 15:03

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Сегодня, 11:52

Правительство Санкт-Петербурга отрапортовало о том, что пик пятой волны КОВИД-19 остался позади

Вчера, 23:39

Санкт-Петербург приобрел статус столицы любви

Вчера, 21:34

Мундеп Кузнецов рекомендовал петербуржцам еще активнее жаловаться на проблемы с уборкой снега

Вчера, 20:41

Накануне Дня Влюбленных в Санкт-Петербурге наблюдается стремительный рост продаж секс-игрушек

Вчера, 19:19

Работник Красносельской администрации Санкт-Петербурга обвинен во взяточничестве

Вчера, 19:19

Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

Вчера, 19:14

В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

Вчера, 16:52

Группа поддержки распространения коронавируса, выступающая за отмену QR-кодов, взяла на вооружение террор

Вчера, 16:24

Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

12-02-2022, 22:20

Чиновники лишили Санкт-Петербургских медиков доплат за работу с коронавирусом

12-02-2022, 20:14

В Петербурге продолжают штрафовать заведения за нарушения ковид-ограничений

12-02-2022, 19:19

В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

12-02-2022, 19:14

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

12-02-2022, 19:05

Покровительство Беглова помогло азербайджанской диаспоре получить выгодные контракты

12-02-2022, 14:29

Смольный тормозит реализацию важных инвестпроектов Петербурга

12-02-2022, 13:54

По факту падения высотника, очищавшего крыши от снега с дома на Литейном возбуждено уголовное дело

12-02-2022, 10:14

Инструктор по выживанию Секаров поделился рассказал о технике безопасности в зимнем Петербурге

11-02-2022, 22:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

12-02-2022, 22:59

0

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...

Подробнее
Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

12-02-2022, 16:19

0

Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное...

Подробнее
ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

Вчера, 11:34

0

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...

Подробнее
Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля

Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля

12-02-2022, 17:44

0

Юрист Ирина Сивакова предупредила российских пенсионеров, у которых пенсия приходит на банковские карты, о возможности...

Подробнее
Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

11-02-2022, 19:19

0

Сегодня пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о проверке, начатой надзорными органами по факту...

Подробнее
Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

12-02-2022, 19:05

0

Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом COVID-19

Исчезнувшие миллиарды. Кто растащил бюджет США на борьбу с ковидом COVID-19

12-02-2022, 12:29

0

В США разгорается скандал из-за хищения более 100 млрд долларов, выделенных на поддержку населения во время пандемии....

Подробнее
Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Сегодня, 11:52

0

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном...

Подробнее
Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

12-02-2022, 22:20

0

Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге....

Подробнее
В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

Вчера, 16:52

0

С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а...

Подробнее