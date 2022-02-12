Активист Мазуров отметил враждебность петербургских улиц из-за неубранного снега

Чиновники из администрации губернатора Александра Беглова оправдывают «уборочные провалы» в нынешнем зимнем сезоне в Петербурге «аномально снежной» зимой. По мнению синоптиков, зима 2021-2022 года не является уникальной, а вот работа коммунальщиков действительно стала сюрпризом не только для полностью дееспособных горожан, но и для инвалидов-колясочников. Об этом высказался общественник Алексей Мазуров.

Эксперт Мазуров отметил, что передвигаться по улицам Санкт-Петербурга, которые систематически не чистят от снега и наледи, тяжело не только на коляске, но и для тех, кто ходит пешком.

«Петербург стал для меня откровенно враждебным в своих уличных проявлениях. Едва ли погода стала сюрпризом для синоптиков, и для тех, кто живет в этом городе достаточно долгое время, но она точно стала сюрпризом для администрации Петербурга. Оттепели перемежаются со снегопадами и на улице очень и очень сложно», - высказался общественник в беседе с порталом «Петербург Ньюс».

Напомним, Мазуров попал в поле внимания СМИ в январе этого года. Общественник взял в руки лопату, чтобы обеспечить себе возможность добираться от дома до фитнес-центра. В текущем зимнем сезоне это становится распространенной практикой – петербуржцы самостоятельно чистят город, поскольку губернатор Александр Беглов, по всей видимости, не способен наладить работу коммунальных служб.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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