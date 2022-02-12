Смольный планирует увеличить штраф за безбилетный проезд в наземном транспорте до 2 500 рублей

Губернатор Санкт- Петербурга Александр Беглов принял решение увеличить сумму штрафа за проезд без билета в наземном общественном транспорте до 2500 тыс. рублей. Это связано с новой транспортной реформой, которая стартует в начале апреля этого года.

Все дело в новых 2400 заказанных автобусах, в которых будет отсутствовать кондуктор. При этом за пассажирами будут следить контролеры. Таким образом Смольный пытается сократить число безбилетников при помощи ужесточения мер по борьбе с ними.

Многие петербуржцы считают данное решение необоснованным, вспоминая схожий опыт Петербурга в 90-е годы. Тогда это привело к многочисленным случаям хамского и грубого поведения со стороны контролеров. «Мужчины бандитской наружности», как вспоминают жители города, выталкивали людей из автобусов и тем самым замедляли движение общественного транспорта. На контрасте с этим кондукторы всегда вели себя вежливо, а проблема с безбилетниками при них никогда не стояла слишком остро.

Вторым важным аргументом против данной системы является сокращение рабочих мест кондукторов, большую часть которых составляют пенсионеры. Эксперты сильно сомневаются, что Смольный озаботится их дальнейшим трудоустройством. Петербуржцы также замечают, что у новых контролеров не будет прав задерживать безбилетников для оформления штрафа, так как ограничивать свободу человека имеют право лишь представители правоохранительных органов.

Тем самым, как считают многие общественные деятели, администрация Беглова внедряет очередную уловку для пополнения бюджета города. Новое повышение штрафов уже затронуло автомобилистов. Напомним, что власти повысили сумму денежного наказания за несвоевременную оплату парковочного места в центре города. Такие же ужесточения ждут автолюбителей и за пересечение разделительной линии, выделенной для общественного транспорта. Для этого на троллейбусы были поставлены дополнительные камеры отслеживания. В текущем году планируется поставить еще 300 камер на 17 перекрестках города.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700