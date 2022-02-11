Мундеп Кузнецов рекомендовал петербуржцам еще активнее жаловаться на проблемы с уборкой снега

Петербуржцы направляют большое количество жалоб на уборку снега и наледи в адрес Комитета по благоустройству, но там к проблеме относятся несерьезно. Депутат МО Измайловское Игорь Кузнецов уверен, что нужно продолжать усиленно выражать недовольство.

Мундеп считает, что местные чиновники и управляющие компании начинают работать только после негативной обратной связи от населения. По словам Кузнецова, это ненормально, но тем не менее является трендом в работе представителей власти. Поэтому он призывает петербуржцев жаловаться и дальше.

«Нужно говорить об этом и жаловаться в большом количестве, писать, не закрывать на это глаза – вот что нужно делать людям. Локально тыкая носом службы можно хоть немножечко изменить ситуацию», – уверен мундеп.

После нескольких объездов районов Петербурга чиновники пообещали устранить недочеты в работе коммунальных служб. Тем не менее сложная ситуация с уборкой снега сохраняется, особенно в центральных районах.

Несмотря на обещания администрации Смольного привести центр в порядок в определенный срок, петербуржцы продолжают публиковать в соцсетях фотографии с мокрым снегом. Тем самым граждане указывают на бездействие Смольного и халатность губернатора Петербурга Александра Беглова к решению коммунальных проблем Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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