Мундеп Кузнецов рекомендовал петербуржцам еще активнее жаловаться на проблемы с уборкой снега

Сегодня, 20:41

0

Image 16+
Мундеп Кузнецов рекомендовал петербуржцам еще активнее жаловаться на проблемы с уборкой снега
Фото из открытых источников

Петербуржцы направляют большое количество жалоб на уборку снега и наледи в адрес Комитета по благоустройству, но там к проблеме относятся несерьезно. Депутат МО Измайловское Игорь Кузнецов уверен, что нужно продолжать усиленно выражать недовольство. 

Мундеп считает, что местные чиновники и управляющие компании начинают работать только после негативной обратной связи от населения. По словам Кузнецова, это ненормально, но тем не менее является трендом в работе представителей власти. Поэтому он призывает петербуржцев жаловаться и дальше.

«Нужно говорить об этом и жаловаться в большом количестве, писать, не закрывать на это глаза – вот что нужно делать людям. Локально тыкая носом службы можно хоть немножечко изменить ситуацию», – уверен мундеп.

После нескольких объездов районов Петербурга чиновники пообещали устранить недочеты в работе коммунальных служб. Тем не менее сложная ситуация с уборкой снега сохраняется, особенно в центральных районах. 

Несмотря на обещания администрации Смольного привести центр в порядок в определенный срок, петербуржцы продолжают публиковать в соцсетях фотографии с мокрым снегом. Тем самым граждане указывают на бездействие Смольного и халатность губернатора Петербурга Александра Беглова к решению коммунальных проблем Северной столицы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Санкт-Петербург приобрел статус столицы любви

Сегодня, 21:34

Мундеп Кузнецов рекомендовал петербуржцам еще активнее жаловаться на проблемы с уборкой снега

Сегодня, 20:41

Накануне Дня Влюбленных в Санкт-Петербурге наблюдается стремительный рост продаж секс-игрушек

Сегодня, 19:19

Работник Красносельской администрации Санкт-Петербурга обвинен во взяточничестве

Сегодня, 19:19

Петербургский пенсионер собирался «взорвать» банк, но перепутал адреса: по его мнению, банк располагался в здании полицейского главка

Сегодня, 19:14

В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

Сегодня, 16:52

Группа поддержки распространения коронавируса, выступающая за отмену QR-кодов, взяла на вооружение террор

Сегодня, 16:24

Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Вчера, 22:20

Чиновники лишили Санкт-Петербургских медиков доплат за работу с коронавирусом

Вчера, 20:14

В Петербурге продолжают штрафовать заведения за нарушения ковид-ограничений

Вчера, 19:19

В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

Вчера, 19:14

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Вчера, 19:05

Покровительство Беглова помогло азербайджанской диаспоре получить выгодные контракты

Вчера, 14:29

Смольный тормозит реализацию важных инвестпроектов Петербурга

Вчера, 13:54

По факту падения высотника, очищавшего крыши от снега с дома на Литейном возбуждено уголовное дело

Вчера, 10:14

Инструктор по выживанию Секаров поделился рассказал о технике безопасности в зимнем Петербурге

11-02-2022, 22:44

За пожар, произошедший в доме жительницы Гатчино Ленинградской области, энергетики заплатят четыре с половиной миллиона

11-02-2022, 20:54

Политтехнолог Васильков: петербургские власти не хотят решать проблему с трудоустройством молодежи

11-02-2022, 20:07

Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

11-02-2022, 19:19

Губернатор Александр Беглов пытается наспех скрыть следы коррупционных контрактов по уборке снега в городе

11-02-2022, 15:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

Вчера, 22:59

0

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...

Подробнее
Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

Вчера, 16:19

0

Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное...

Подробнее
Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Вчера, 19:05

0

Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...

Подробнее
Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля

Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля

Вчера, 17:44

0

Юрист Ирина Сивакова предупредила российских пенсионеров, у которых пенсия приходит на банковские карты, о возможности...

Подробнее
ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

ЦБ РФ: Набиуллина предупредила всех граждан в РФ, у кого есть наличные деньги

Сегодня, 11:34

0

Председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина проконсультировала россиян, у которых имеются сбережения, как себя...

Подробнее
Американский военкор Ланкастер назвал единственный способ прекратить войну в ДНР и ЛНР

Американский военкор Ланкастер назвал единственный способ прекратить войну в ДНР и ЛНР

11-02-2022, 12:49

0

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил о том, что существует только единственный способ прекратить войну на...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч

Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч

11-02-2022, 11:14

0

Как стало известно, сегодняшняя ночь выдалась очень беспокойной для двадцатипятилетнего врача одной из онкологических...

Подробнее
Решив заработать, медсестра из Петербурга потеряла не только свои сбережения, но и набрала миллионные кредиты

Решив заработать, медсестра из Петербурга потеряла не только свои сбережения, но и набрала миллионные кредиты

11-02-2022, 13:24

0

Шестидесятивосьмилетняя женщина, работающая медсестрой в одном из госпиталей Санкт-Петербурга, накануне вечером...

Подробнее
Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

11-02-2022, 19:19

0

Сегодня пресс-служба прокуратуры Ленинградской области сообщила о проверке, начатой надзорными органами по факту...

Подробнее
Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Вчера, 22:20

0

Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге....

Подробнее