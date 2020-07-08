Смертность в июне выросла на 55% в Петербурге

Сегодня, 08:56

Анна Лисова

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Смертность в июне выросла на 55% в Петербурге

В Петербурге смертность в июне 2020 года выросла на 55% в сравнении с июнем 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, которые были опубликованы ЗАГС. Так, в июне 2020 года в Петербурге скончались 7 106 человек. Число умерших в июне 2019 года было на уровне 4 575. То есть, за июнь 2020 года скончалось на 2 531 человек больше.

Показатели смертности в мае 2020 года также превысили показатели смертности в мае 2019 года. В мае текущего года скончались 6 427 человек, что на 32% выше смертности 2019 года. За первое полугодие 2020 года в Северной столице родилось 25 818 человек, а умерли 34 331 человек. В 2019 году с января по июнь включительно в Петербурге родились 28 803 человека, а скончались – 30 416 человек.

В Смольном, комментируя статистику по умершим, отмечают, что в июле у 90% скончавшихся подтвердили коронавирусную инфекцию. У 2419 человек коронавирус был выявлен, но умерли они от последствий хронических заболеваний. Профессор, заведующий кафедрой национального медико-хирургического центра им. Пирогова Михаил Замятин заявил, что смертность в городе выросла не больше, чем в других регионах России. Он отметил, что большинство умерших от коронавируса – это люди преклонного возраста, а их в процентном соотношении к другим возрастным категориям в Петербурге больше, чем во многих других регионах страны, передает 78.ru.

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