В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

Сегодня, 16:52

0

Image 16+
В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости
Фото: pixabay.com

С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а Смольный под руководством губернатора Александра Беглова никак не может взять ситуацию под контроль. На этой неделе чиновники заговорили о преодолении пика заболеваемости, хотя статистика говорит об обратном.

За последние сутки в Северной столице выявили 20 136 новых случаев заражения, а умерло 72 петербуржца. В то же время в столице - 85 летальных случаев, но темпы распространения вируса гораздо ниже. В субботу, 12 февраля, положительные ПЦР-тесты сдали всего 14 336 москвичей.

Однако это не смутило главу комитета здравоохранения Смольного Дмитрия Лисовца. На днях он заявил об ослабевании «пятой волны» COVID-19 в Петербурге.

«Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах: на сегодняшний день это число составляет более 287 тысяч, вчера оно было чуть более 290 тысяч человек, а днём ранее – более 297 тысяч. Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», - сказал чиновник.

Тем не менее суточные показатели все еще высоки, поэтому говорить о выходе из кризиса рано. Более того, спады наблюдаются на выходных и в начале рабочей недели, что можно объяснить режимом работы лабораторий.

  

Интересно, что первой заявление о преодолении пика заболеваемости сделала мэрия Москвы. Смольный последовал ее примеру, не принимая во внимание реальные данные. В столичном регионе уменьшение количества заболевших в сутки наблюдается в течение последних десяти дней, а в Петербурге только третьи сутки. Причём 10 февраля в Москве произошёл резкий скачок, вызванный изменением методики учета пациентов.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Северной столице начала сбоить система здравоохранения. Несмотря на предупреждения экспертов о приближении «пятой волны», Смольный и губернатор Александр Беглов не подготовили медучреждения к повышенной нагрузке. В большинстве городских больниц нельзя сделать компьютерную томографию грудной клетки, а сами врачи работают на износ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Вчера, 22:20

Чиновники лишили Санкт-Петербургских медиков доплат за работу с коронавирусом

Вчера, 20:14

В Петербурге продолжают штрафовать заведения за нарушения ковид-ограничений

Вчера, 19:19

В Петербургском яхт-клубе на Крестовском острове произошёл пожар на ремонтируемом катере

Вчера, 19:14

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Вчера, 19:05

Покровительство Беглова помогло азербайджанской диаспоре получить выгодные контракты

Вчера, 14:29

Смольный тормозит реализацию важных инвестпроектов Петербурга

Вчера, 13:54

По факту падения высотника, очищавшего крыши от снега с дома на Литейном возбуждено уголовное дело

Вчера, 10:14

Инструктор по выживанию Секаров поделился рассказал о технике безопасности в зимнем Петербурге

11-02-2022, 22:44

За пожар, произошедший в доме жительницы Гатчино Ленинградской области, энергетики заплатят четыре с половиной миллиона

11-02-2022, 20:54

Политтехнолог Васильков: петербургские власти не хотят решать проблему с трудоустройством молодежи

11-02-2022, 20:07

Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

11-02-2022, 19:19

Губернатор Александр Беглов пытается наспех скрыть следы коррупционных контрактов по уборке снега в городе

11-02-2022, 15:49

Двойные стандарты: коммунальные службы оставили Шушары и Стрельну без спецтехники и уборки

11-02-2022, 15:16

Решив заработать, медсестра из Петербурга потеряла не только свои сбережения, но и набрала миллионные кредиты

11-02-2022, 13:24

Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч

11-02-2022, 11:14

Только для Смольного зима стала неожиданностью – юрист Сорокин

10-02-2022, 21:57

Подрядные компании НЭО не соблюдают регламент по вывозу коммунальных отходов в Петербурге

10-02-2022, 18:07

В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

10-02-2022, 18:04

Инфраструктура Петербурга не обеспечит должный уровень сервиса для финала УЕФА — эксперты

10-02-2022, 17:48

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

Власов разъяснил о разовой выплате пенсионерам в России в 14 тыс. рублей 14 февраля 2022 года

Вчера, 22:59

0

В последние дни в социальных сетях и мессенджерах появилась информация о единовременной денежной выплате для...

Подробнее
Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

Уже перечисляют: кому из пенсионеров РФ автоматически прибавят к пенсии 6600 рублей

Вчера, 16:19

0

Получателям пенсий в Российской Федерации стартовали выплаты повышенных сумм доплат к их обычным пенсиям. Это денежное...

Подробнее
Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

10-02-2022, 17:14

0

Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...

Подробнее
В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

10-02-2022, 18:04

0

Десятого февраля несколько учебных заведений Санкт-Петербурга вновь подверглись «электронному террору». Сегодняшнее...

Подробнее
Адмирал Владимир Комоедов рассказал о боевых группах, которые НАТО пошлет к Черному морю

Адмирал Владимир Комоедов рассказал о боевых группах, которые НАТО пошлет к Черному морю

10-02-2022, 19:44

0

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о планах Альянса перебросить боевые группировки в Румынию, к...

Подробнее
«СП»: политолог РФ Марков предложил идеальный сценарий по организации кошмара для США

«СП»: политолог РФ Марков предложил идеальный сценарий по организации кошмара для США

10-02-2022, 16:14

0

Гендиректор Института политических исследований Сергей Макаров рассказал о сценарии, который стал бы кошмаром для США....

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Вчера, 19:05

0

Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог...

Подробнее
Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля

Всех, кто получает пенсию на карту, ждет новое правило с 14 февраля

Вчера, 17:44

0

Юрист Ирина Сивакова предупредила российских пенсионеров, у которых пенсия приходит на банковские карты, о возможности...

Подробнее
Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Вчера, 22:20

0

Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге....

Подробнее
Американский военкор Ланкастер назвал единственный способ прекратить войну в ДНР и ЛНР

Американский военкор Ланкастер назвал единственный способ прекратить войну в ДНР и ЛНР

11-02-2022, 12:49

0

Американский журналист Патрик Ланкастер заявил о том, что существует только единственный способ прекратить войну на...

Подробнее