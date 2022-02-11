В Смольном заявили о прохождении пятой волны COVID-19 вопреки новому антирекорду по заболеваемости

С середины января в Петербурге ухудшилась эпидемиологическая обстановка. Ежедневно заболевают десятки тысяч человек, а Смольный под руководством губернатора Александра Беглова никак не может взять ситуацию под контроль. На этой неделе чиновники заговорили о преодолении пика заболеваемости, хотя статистика говорит об обратном.

За последние сутки в Северной столице выявили 20 136 новых случаев заражения, а умерло 72 петербуржца. В то же время в столице - 85 летальных случаев, но темпы распространения вируса гораздо ниже. В субботу, 12 февраля, положительные ПЦР-тесты сдали всего 14 336 москвичей.

Однако это не смутило главу комитета здравоохранения Смольного Дмитрия Лисовца. На днях он заявил об ослабевании «пятой волны» COVID-19 в Петербурге.

«Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах: на сегодняшний день это число составляет более 287 тысяч, вчера оно было чуть более 290 тысяч человек, а днём ранее – более 297 тысяч. Это позволяет рассчитывать на то, что пик пятой волны пандемии преодолен», - сказал чиновник.

Тем не менее суточные показатели все еще высоки, поэтому говорить о выходе из кризиса рано. Более того, спады наблюдаются на выходных и в начале рабочей недели, что можно объяснить режимом работы лабораторий.

Интересно, что первой заявление о преодолении пика заболеваемости сделала мэрия Москвы. Смольный последовал ее примеру, не принимая во внимание реальные данные. В столичном регионе уменьшение количества заболевших в сутки наблюдается в течение последних десяти дней, а в Петербурге только третьи сутки. Причём 10 февраля в Москве произошёл резкий скачок, вызванный изменением методики учета пациентов.

На фоне ухудшающейся эпидемиологической обстановки в Северной столице начала сбоить система здравоохранения. Несмотря на предупреждения экспертов о приближении «пятой волны», Смольный и губернатор Александр Беглов не подготовили медучреждения к повышенной нагрузке. В большинстве городских больниц нельзя сделать компьютерную томографию грудной клетки, а сами врачи работают на износ.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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