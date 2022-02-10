Власти Петербурга не могут убрать снег даже из туристических зон города

Социальные сети наводнили многочисленные фотографии завалов грязного снега на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге.

Последние несколько дней жители Северной столицы неустанно публикуют фотографии в подтверждение халатной работы коммунальных. Неубранные кучи грязного снега наблюдаются не только в спальных районах и на окраинах города, но даже в историческом центре Петербурга на Лиговском проспекте. Горожане и туристы вынуждены перепрыгивать через завалы, чтобы дойти до пункта назначения.

Жалобы на неубранный снег начали поступать в администрацию губернатора Александра Беглова с ещё в конце ноября. Сотни обращений от жителей Петербурга до сих пор остаются без ответа. При этом многочисленные неубранные сугробы и гололед успели спровоцировать множество аварий и привести к большому количеству травм.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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