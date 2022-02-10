Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог Юрий Шевчук перечислил недостатки составленного документа.

Специалист отметил, что концепция составлялась в спешке и имеет множество недочетов и ошибок. План должен нести в себе перечень действий, направленных на развитие обращения с отходами в городе. Но вместо этого документ просто описывает ситуацию, которая уже сложилась в Петербурге. Эколог подчеркнул, что в концепции имеются даже арифметические ошибки.

«Никакая это, собственно, не концепция, это описание того, что есть сейчас. Потому что концепция предусматривает цели и задачи, которые были поставлены. В этом же документе нигде не приложено технического задания, мы не знаем, что было задано ученым, которые эту концепцию писали», — передает слова Юрия Шевчука piternews24 .

Новый год принес жителям Санкт-Петербурга дополнительные неприятности. К завалам неубранных снежных осадков в городе добавились кучи не вывезенного мусора. Дворы Северной столицы начали буквально утопать в отходах. Многочисленные жалобы петербуржцев, отправленные в администрацию губернатора Александра Беглова, остались без ответа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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