Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

Сегодня, 19:05

0

Image 16+
Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге
Источник: ТГ-канал 1703

Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог Юрий Шевчук перечислил недостатки составленного документа.

Специалист отметил, что концепция составлялась в спешке и имеет множество недочетов и ошибок. План должен нести в себе перечень действий, направленных на развитие обращения с отходами в городе. Но вместо этого документ просто описывает ситуацию, которая уже сложилась в Петербурге. Эколог подчеркнул, что в концепции имеются даже арифметические ошибки.

«Никакая это, собственно, не концепция, это описание того, что есть сейчас. Потому что концепция предусматривает цели и задачи, которые были поставлены. В этом же документе нигде не приложено технического задания, мы не знаем, что было задано ученым, которые эту концепцию писали», — передает слова Юрия Шевчука piternews24.

Новый год принес жителям Санкт-Петербурга дополнительные неприятности. К завалам неубранных снежных осадков в городе добавились кучи не вывезенного мусора. Дворы Северной столицы начали буквально утопать в отходах. Многочисленные жалобы петербуржцев, отправленные в администрацию губернатора Александра Беглова, остались без ответа.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Покровительство Беглова помогло азербайджанской диаспоре получить выгодные контракты

Сегодня, 14:29

Смольный тормозит реализацию важных инвестпроектов Петербурга

Сегодня, 13:54

По факту падения высотника, очищавшего крыши от снега с дома на Литейном возбуждено уголовное дело

Сегодня, 10:14

Инструктор по выживанию Секаров поделился рассказал о технике безопасности в зимнем Петербурге

Вчера, 22:44

За пожар, произошедший в доме жительницы Гатчино Ленинградской области, энергетики заплатят четыре с половиной миллиона

Вчера, 20:54

Политтехнолог Васильков: петербургские власти не хотят решать проблему с трудоустройством молодежи

Вчера, 20:07

Прокуратура приступила к изучению обстоятельств нападения на человека стаи бродячих собак в деревне Маслово Ленинградской области

Вчера, 19:19

Губернатор Александр Беглов пытается наспех скрыть следы коррупционных контрактов по уборке снега в городе

Вчера, 15:49

Двойные стандарты: коммунальные службы оставили Шушары и Стрельну без спецтехники и уборки

Вчера, 15:16

Решив заработать, медсестра из Петербурга потеряла не только свои сбережения, но и набрала миллионные кредиты

Вчера, 13:24

Вооружённый ножом водитель потребовал от врача из Петербурга сначала интима, а потом пятьдесят тысяч

Вчера, 11:14

Только для Смольного зима стала неожиданностью – юрист Сорокин

10-02-2022, 21:57

Подрядные компании НЭО не соблюдают регламент по вывозу коммунальных отходов в Петербурге

10-02-2022, 18:07

В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

10-02-2022, 18:04

Инфраструктура Петербурга не обеспечит должный уровень сервиса для финала УЕФА — эксперты

10-02-2022, 17:48

В Петербурге очередной трамвай пострадал от хулиганов

10-02-2022, 14:24

Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

10-02-2022, 13:57

Гигантская пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге из-за снега

10-02-2022, 13:24

В Ленинградской области бывшего сотрудника ГИБДД подозревают в халатности: мужчина не задержал пьяного водителя, а тот впоследствии погиб

10-02-2022, 12:54

В стоматологии Петербурга врач попал пятилетней пациентке шприцем в глаз

10-02-2022, 11:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

Актриса Мария Шукшина после госпитализации Жириновского напомнила о 8-кратной вакцинации политика

10-02-2022, 12:54

0

Актриса Мария Шукшина прокомментировала госпитализацию лидера ЛДРП Владимира Жириновского. У политика, как оказалось,...

Подробнее
«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

9-02-2022, 20:04

0

Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...

Подробнее
Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

9-02-2022, 21:56

0

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...

Подробнее
Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

Будет еще одна индексация, рекордная. Пенсионеров РФ обрадовали решением по пенсиям

10-02-2022, 17:14

0

Для многих пенсионеров правительство готовит приятные изменения. Об этом сообщил председатель правительства РФ Михаил...

Подробнее
Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

10-02-2022, 13:57

0

Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов,...

Подробнее
В стоматологии Петербурга врач попал пятилетней пациентке шприцем в глаз

В стоматологии Петербурга врач попал пятилетней пациентке шприцем в глаз

10-02-2022, 11:04

0

В кабинете на приеме у врача-стоматолога в Петербурге пострадала пятилетняя пациентка. Медик готовился сделать ей...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

9-02-2022, 20:34

0

Оперативниками экономической полиции Красносельского района Санкт-Петербурга проводится серия обысков, связанных с...

Подробнее
Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

Пенсионерам в России старше 55 и 60 лет сообщили условия для получения выплаты от соцзащиты

9-02-2022, 20:49

0

Специалисты соцзащиты сообщили российским пенсионерам о денежной выплате, оформить которую необходимо как можно быстрее...

Подробнее
В Ленинградской области бывшего сотрудника ГИБДД подозревают в халатности: мужчина не задержал пьяного водителя, а тот впоследствии погиб

В Ленинградской области бывшего сотрудника ГИБДД подозревают в халатности: мужчина не задержал пьяного водителя, а тот впоследствии погиб

10-02-2022, 12:54

0

В Тихвинском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело о служебной халатности в отношении...

Подробнее
В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

В Красногвардейском и Фрунзенском районах Петербурга эвакуировали несколько школ

10-02-2022, 18:04

0

Десятого февраля несколько учебных заведений Санкт-Петербурга вновь подверглись «электронному террору». Сегодняшнее...

Подробнее