Эколог Шевчук перечислил недостатки «Единой концепции» НЭО по обращению с отходами в Петербурге

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Текущая «Единая концепция» НЭО по обращению с твердыми отходами описывает только сложившуюся в городе ситуацию. Эколог Юрий Шевчук перечислил недостатки составленного документа.
Специалист отметил, что концепция составлялась в спешке и имеет множество недочетов и ошибок. План должен нести в себе перечень действий, направленных на развитие обращения с отходами в городе. Но вместо этого документ просто описывает ситуацию, которая уже сложилась в Петербурге. Эколог подчеркнул, что в концепции имеются даже арифметические ошибки.
Новый год принес жителям Санкт-Петербурга дополнительные неприятности. К завалам неубранных снежных осадков в городе добавились кучи не вывезенного мусора. Дворы Северной столицы начали буквально утопать в отходах. Многочисленные жалобы петербуржцев, отправленные в администрацию губернатора Александра Беглова, остались без ответа.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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