Покровительство Беглова помогло азербайджанской диаспоре получить выгодные контракты

Сегодня, 14:29

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Покровительство Беглова помогло азербайджанской диаспоре получить выгодные контракты
Фото: gov.spb.ru

Влияние выходцев из Азербайджана обнаружили во всех проектах Смольного. В частности, выходцы из солнечного Баку контролируют строительство и рынки города, занимаются уборкой снега и мусора, пишет LIVE24. Причем последние направления оказались проваленными – с начала января петербуржцы жалуются на заваленные мусором дворы и неубранный снег. 

Одно из наиболее громких событий уходящей недели - обыски в 19 снегоуборочных компаниях.  Параллельно с этим появилась информация, что во главе «Эко Ленда» стоит представитель Азербайджана  - Рустамов Заур Шамиль Оглы. Именно эта компания ответственна за уборку мусора в семи районах Петербурге. Именно тех, от жителей которых поступало больше всего жалоб на неубранный мусор. Кстати, по информации от источника в окружении главы региона, господин Рустамов в сопровождении миллиардера Вагифа Мамишева неоднократно встречался с губернатором.

Еще одна сфера, к которой оказались причастны выходцы из солнечного Баку,  - это уборка снега в Петербурге. Тоже сфера, в которой зимой 2022 года огромное количество проблем. Одна из причин того, что в СМИ называют не иначе как «снежный коллапс», то, что снегоуборочная техника приобретена в Азербайджане. Климат же теплой прикаспийской республики не похож на снежный северный Петербург. Такое различие мешает эффективной работе. Однако из бюджета города были потрачены значительные средства на приобретение снегоуборочных машин. 

Как сообщил журналистам источник «Экспресс-газеты» в правоохранительных органах, как минимум пять из организаций имеют либо гендиректоров родом из Азербайджана, либо контролируются людьми входящими в так называемую диаспору. Например, компания «Эн Констракшен Компани».

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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