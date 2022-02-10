Смольный тормозит реализацию важных инвестпроектов Петербурга

Сегодня, 13:54

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Смольный тормозит реализацию важных инвестпроектов Петербурга
Фото из открытых источников

Реконструкция Московского вокзала откладывается на неопределенный срок. Из-за Смольного инвесторы не могут начать реализацию проекта. В Петербурге это частая проблема. Губернатор Александр Беглов уже задерживал значимые для города инвестпроекты.

Проект по реконструкции гостиничного комплекса Морского вокзала до сих пор находится на стадии согласования. Смольный не может подтвердить юридическую схему и условия реализации, что сильно тормозит работу. Контракт с инвестором «Азимут Хотелс Компани» подписан еще в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Вложено 3 млрд рублей. Данный проект направлен на улучшение транспортной инфраструктуры. Реконструкция должна начаться весной 2022 года.

Однако эксперты считают, что работа не начнется в указанный срок из-за юридических проблем в администрации Смольного. Отметим, что команда Беглова задерживала сроки согласования проекта. Власти не могли единогласно решить, как будет реализован проект - с применением концессии, ГЧП (государственно-частного партнерства – прим. ред.) или путем создания специальной проектной компании (СПК) в виде ООО. В итоге выбрали форму СПК. Город должен был внести имущественный комплекс, а инвестор вложить средства. Однако такой расклад не понравился Смольному, из-за чего снова возобновились обсуждения по выбору формы передачи здания. Сейчас проект не реализуется. После очередного совещания в Смольном не было принято никаких решений. 

Такая ситуация возникает уже не в первый раз. Ранее встало строительство высокоскоростной ж/д-магистрали (ВСМ) «Москва-Петербург». Москва и Ленинградская область уже проработали план и разметили территорию под строительство ж/д путей. Однако в Петербурге до сих пор не определились с планом. Администрация Беглова разметила только местоположение вокзала, но и это еще под вопросом. 

Тоже самое было со скоростной трамвайной линией Купчино-Славянка. Чиновники Петербурга согласовали проект в 2017 году, а в 2018 прошел тендер, где победу одержал ООО «Балтнедвижсервис». Однако Смольный еще несколько лет после этого тянул с подписанием соглашения. Работа встала из-за смены руководства в инвестблоке. Новую должность главы Комитета по инвестициям занял Роман Голованов. Он и затянул подписание проекта, решив доработать его. 

Точно неизвестно, когда начнется реконструкция Московского вокзала. Ранее планировалось завершить работы в 2023 году. Однако теперь сроки сдвинулись на конец 2024-го года. Не исключено, что они еще будут сдвигаться. Так, компания «Балтнедвижсервис» заявляла, что Шушары развивающейся район, который быстро застраивается. Неорганизованность Смольного пагубно влияет на развитие транспортной инфраструктуры в Петербурге. Это может затруднить реализацию проектов из-за рисков изменения ландшафта, необходимости коррекции трассировки и других техпроблем.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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