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В текущем зимнем сезоне навыки выживания в Северной столице важны как никогда. Согласно данным петербургского правительства, 34 человека не сумели увернуться от сосулек, а тысячи горожан находятся в травмпунктах с переломами и иными травмами.
Инструктор по выживанию в дикой природе Максим Секаров поделился лайфхаками, которые могут пригодиться каждому петербуржцу.
Так, пожилым людям следует избегать луж, ведь именно из-за них происходит большинство падений. Тренинговые палки для скандинавской ходьбы могут здорово обезопасить от неприятного и травмоопасного падения.
По его словам, также необходимо носить многослойную одежду, которая может не только согреть, но также и смягчить падение. Голову следует защитить шапкой, а на обувь надеть шипы для устойчивости на гололедице.
Петербуржцам не потребовались бы все эти советы, если бы градоначальник Александр Беглов добросовестно выполнял свои губернаторские обязанности. Вместо этого он перекладывает ответственность за личные системные провалы на всех, кроме себя.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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