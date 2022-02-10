Политтехнолог Васильков: петербургские власти не хотят решать проблему с трудоустройством молодежи

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Петербургские власти во главе с губернатором города Александром Бегловым не хотят решать проблему с трудоустройством молодежи. Соответствующим мнением поделился политтехнолог Андрей Васильков.
По его словам, в Северной столице нет нормальных подготовительных программ для молодежи. Васильков подчеркнул, что подросткам не разъясняют толком рынки труда.
Несмотря на проблемы с трудоустройством градоначальник Северной столицы ранее заявил, что несовершеннолетние не отказываются от возможности заработать легальным путем. По его мнению, молодежь является активом общества.
Однако статистика опровергает позитивные слова Беглова. Известно, что вторая столица России не в состоянии трудоустроить больше 10 тысяч подростков. Если учитывать, что их в городе почти полмиллиона, то понятно, что большая часть петербургской молодежи рискует остаться без работы.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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