Губернатор Александр Беглов пытается наспех скрыть следы коррупционных контрактов по уборке снега в городе

Сегодня, 15:49

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Губернатор Александр Беглов пытается наспех скрыть следы коррупционных контрактов по уборке снега в городе
Фото из открытых источников

Сотрудники полиции пришли с обысками в десятки предприятий ЖКХ Санкт-Петербурга по причине плохой уборки города. Под проверки попали в большей степени представители частного бизнеса. 

Губернатор Северной столицы очевидно в полном отчаянии из-за снежного коллапса с которым не может справиться. Для поиска «виновных» он решил отправить правоохранителей в десятки предприятий ЖКХ.  

Издание «Компромат Групп» сообщает, что специалисты экономической полиции одновременно нагрянули в 60 жилкомсервисов, офисов дорожников и их подрядчиков. Причиной стала отвратительная уборка города от снега. 

«На основании полученных материалов прокурорских проверок возбуждены уголовные дела по фактам хищений денежных средств организациями, участвующими в уборке города от снега и наледи», — отметили в прокуратуре региона.

Первым под подозрение попал начальник отдела закупок Красносельского района Валерий Мещеряков. По версии следствия он предположительно получил миллион рублей от коммерсантов, которые выступали в роли подрядчиков администрации по уборке снега. Предполагается, что взамен он закрыл глаза, что уборки практически нет. По данным издания, сумма откатов и взяток может составить полмиллиарда рублей. 

«Если органы копнут поглубже там цифра может дойти до нескольких миллиардов. Но возможно глубоко копать не будут, чтобы не наткнуться на большие интересы смежников-силовиков», - сказали изданию источники.

Самое интересное, что под немилость Смольного попали в большей степени представители частного бизнеса. Но 84% всех контрактов на уборку Северной столицы заключены с государственными предприятиями.

Такие обыски и попытки найти «виноватых» в снежном коллапсе похожи на желание Беглова переложить свою вину. С мусорной реформой у губернатора обстоят не лучше. Сейчас из-за ее провала петербуржцы живут рядом с крысами и вонью из-за переполненных контейнеров. Нельзя забывать и "искусственное" банкротство «Метросроя», где Смольный играет главную роль. 

Такие поступки Смольного полностью обрушили его рейтинг. Опросы показывают, что сейчас ему доверяет всего 2% петербуржцев. Большая часть населения воспринимает его за «усатое» прошлое Северной столицы, а политологи принялись искать замену градоначальнику. 

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

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