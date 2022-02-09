Двойные стандарты: коммунальные службы оставили Шушары и Стрельну без спецтехники и уборки

Чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым в течение трех месяцев не могут наладить эффективную работу профильных ведомств по уборке городской инфраструктуры. Не стал исключением и день пятницы, 11 февраля.

На фоне оттепели, не вывезенные снежные завалы тают, и теперь практически все районы города «поплыли», как бы подтверждая статус Северной Венеции. Горожане бесконечно жалуются на недобросовестную работу коммунальных служб. Жители в соцсетях указывают на неочищенные от тротуары и «сосульки-убийцы».

Наша редакция обратила внимание, что при планировании пятничных работ, коммунальщики обошли своим вниманием Стрельну и Шушары, оставив их без уборки и не выделив спецтехнику. Согласно интерактивной карте Комитета по благоустройству, больше всего выделенных единиц техники замечено в центре Петербурга. А в спальных районах коммунальщики предпочитают проявлять минимальную активность.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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