Только для Смольного зима стала неожиданностью – юрист Сорокин

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Для всех жителей Санкт-Петербурга зима является ожидаемым временем года и лишь для чиновников Смольного – сюрпризом. Об этом заявил лидер движения «Честный Петербург» Никита Сорокин.
Общественник подверг критике действия администрации губернатора Александра Беглова, так и не сумевшей организовать работу коммунальных служб по ликвидации последствий снегопадов.
По словам эксперта, Смольный и коммунальщики продемонстрировали свою полную неготовность к зимнему сезону.
Между тем в Петербурге растет число горожан, крайне недовольных работой городской администрации во главе с губернатором Бегловым. Ситуацию с плохой уборкой улиц от снега и наледи усугубила и проваленная «мусорная реформа», которую Смольный готовил три года. На этом фоне рейтинг Беглова скатился до рекордно низких 16%.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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