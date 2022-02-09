Только для Смольного зима стала неожиданностью – юрист Сорокин

Для всех жителей Санкт-Петербурга зима является ожидаемым временем года и лишь для чиновников Смольного – сюрпризом. Об этом заявил лидер движения «Честный Петербург» Никита Сорокин.

Общественник подверг критике действия администрации губернатора Александра Беглова, так и не сумевшей организовать работу коммунальных служб по ликвидации последствий снегопадов.

По словам эксперта, Смольный и коммунальщики продемонстрировали свою полную неготовность к зимнему сезону.

«Если мы понимаем, что ни у градоначальника, ни у муниципалов ничего нет, то мы видим, как они готовились к зиме. Соответственно, вопрос: как готовились? Не готовились, не готовы. Ну раз не готовы, то надо думать, что делать с этим», — заявил Сорокин.

Между тем в Петербурге растет число горожан, крайне недовольных работой городской администрации во главе с губернатором Бегловым. Ситуацию с плохой уборкой улиц от снега и наледи усугубила и проваленная «мусорная реформа», которую Смольный готовил три года. На этом фоне рейтинг Беглова скатился до рекордно низких 16%.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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