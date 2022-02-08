Подрядные компании НЭО не соблюдают регламент по вывозу коммунальных отходов в Петербурге

В начале 2022 года в Петербурге стартовала «мусорная реформа». Большую часть января региональный оператор не мог справиться с вывозом коммунальных отходов, из-за чего во многих петербургских дворах образовались огромные горы мусора. Буквально недавно, едва наладив свою работу, подрядчики «Невского экологического оператора» (НЭО) снова поразили горожан своим непрофессионализмом. Так, ответственные лица за вывоз бытовых отходов бросили мусорный контейнер прямо на проезжей части, заблокировав выезд со двора жителям дома по улице Аэродромной.

«Вот там вот въезд во двор и прямо на проезде оставили мусорку. Куча свободных парковочных мест, эти машины заперты, вот так вот. Ни выехать, ни въехать» - написала подписчица, предоставившая видео ТГ-каналу Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург .

Напомним, «мусорная реформа» Смольного буквально с первых дней стала вызывать критику со стороны петербуржцев. Горожане неоднократно жаловались на редкий вывоз бытовых отходов, из-за чего многие дворы буквально на глазах превращались в огромную и дурно пахнущую свалку. Однако совсем скоро, по данным активистов, от жителей Ленобласти тоже стали поступать жалобы. Так, подрядчик НЭО, компания «Эко Лэнд» стала выбрасывать мусор на нелегальные свалки, несмотря на все ранее принятые губернатором Александром Бегловым обязательства не использовать территорию области под складирование петербургского мусора.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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