Инфраструктура Петербурга не обеспечит должный уровень сервиса для финала УЕФА — эксперты

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора
На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
Журналист и политолог Вадим Манукян заявил, что Санкт-Петербург сейчас не готов принимать крупные международные мероприятия, особенно спортивные. Эксперт убежден, что инфраструктура города просто не сможет обеспечить должный уровень сервиса для своих гостей.
Глава организационного комитета финала Лиги чемпионов Алексей Сорокин заявил журналистам, что стадион «Газпром-арена», по мнению инспекторов УЕФА, готов к приему гостей финала. Однако большое количество вопросов, не связанных со стадионом, находятся в подвешенном состоянии. Это организация фан-зон и фестиваля болельщиков в условиях коронавирусных ограничений, система проверки QR-кодов, закрытие большинства заведений для туристов, в том числе баров и ресторанов.
Блогер призвал команду губернатора Александра беглова активнее приводить Петербург в надлежащий вид, чтобы успеть представить Северную столицу туристам и миллионам телезрителей в самом его лучшем виде. Пока город на Неве не готов к таким событиям, убежден спикер.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...Подробнее
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