Петербург лидирует по числу пациентов с расстройством психики

Петербург, Москва и Республика Татарстан лидируют по числу пациентов, которым впервые поставлен диагноз «психическое расстройство». Таковы данные, опубликованные в статистическом сборнике Минздрава РФ за прошлый год.

В северной столице число таких пациентов составляет 4737, в Москве - 3137, в Республике Татарстан - 2531. Следом идут Республика Башкортостан (2341 человек) и Московская область (2023). Наименьшее число таких пациентов насчитывается в Ненецком автономном округе (9 человек), Чукотском АО (19), Мурманской области (70), Еврейской АО и в городе Севастополе (87 человек). Стоит учесть, что этот диагноз не связан с употреблением психотропных веществ.

Всего в прошлом году психические расстройства впервые были диагностированы у 58,7 тыс. россиян.

В целом в стране число новых пациентов с расстройствами психики сокращается. Так, общее число людей, которым впервые поставлен такой диагноз, уменьшилось вдвое за 19 лет: 120966 человек в 2000 году и 58725 в 2019 году.