Коммунальные службы «ошиблись» участком дороги в Петербурге

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора
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Житель Петербурга 26 января прислал заявку на портал «Наш Санкт-Петербург» с просьбой убрать снег на улице Декабристов, у дома № 32. Коммунальщики Смольного только через две недели прислали фотоотчет о выполненной работе. Однако выяснилось, что это была фотография другого участка.
Однако судя по фасадам зданий на заднем фоне, фото демонстрирует участок рядом с Мариинским театром.
Петербуржец прислал в редакцию «Фонтанки» свежие фотографии территории, которую он просил убрать. На снимке видно, что коммунальщики не ничего там не сделали.
Известно, что ответственным за уборку этой территории выступил ГУДП «Центр».
Трудности со снегоуборочными работами в Петербурге начались с самого начала зимы, вопреки заявлениям губернатора Александра Беглова, что в Смольном к сезону все готово.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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