В Петербурге торговые комплексы пока не планируют открывать

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, при каких условиях в городе откроют торговые комплексы. По его словам, это произойдет, когда коэффициент распространения коронавируса в городе будет меньше 0,5 и половина коечного фонда станет свободна. Как отметил вице-губернатор, торговые комплексы являются зоной повышенного риска, так как это место притяжения большого количества людей. Если среди них окажется инфицированный, то вычислить всех, кто находился рядом, будет сложно. Сейчас коэффициент распространения коронавируса в два раза больше, чем 0,5. Иными словами в ближайшее время торговые центры не откроют.

Ранее сообщалось, что с 6 июля в Петербурге снимут ряд ограничений. Заработают музеи, бассейны, фитнес-центры, бани и магазины с входом с улицы для посетителей и площадью более 400 кв. метров, пишет Коммерсантъ Санкт-Петербург . Известно, что уже с 12 июля рестораны откроют двери для посетителей. Но это произойдет, если коэффициент распространения коронавируса будет меньше единицы.

За прошедшие сутки в Петербурге зарегистрировали 258 новых заболевших. Коэффициент распространения составил 1,12. В последний раз он был выше только 18 мая.