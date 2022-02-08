Гигантская пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге из-за снега

Сегодня, 13:24

0

Image 16+
Гигантская пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге из-за снега
Фото из открытых источников

Огромная пробка образовалась 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге из-за плохой уборки дорог от снега и льда.

Согласно данным пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок», маршрут автобусов № 196 был частично изменен. Некачественная уборка привела к аварии с участием фуры, которая остановила все движение на шоссе, пишут очевидцы.

 
 

Это уже не первый случай, когда из-за гололеда на петербургских дорогах происходили массовые ДТП. Например, в конце ноября на Московском шоссе из-за снежного коллапса произошло столкновение фур, полностью парализовавшее движение транспорта. Это в очередной раз доказывает, что за два месяца администрация губернатора Александра Беглова так и не смогла организовать эффективную работу коммунальных служб.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Гигантская пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге из-за снега

Сегодня, 13:24

В Ленинградской области бывшего сотрудника ГИБДД подозревают в халатности: мужчина не задержал пьяного водителя, а тот впоследствии погиб

Сегодня, 12:54

В стоматологии Петербурга врач попал пятилетней пациентке шприцем в глаз

Сегодня, 11:04

Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Вчера, 21:56

Медсектор Петербурга не справляется с возросшей нагрузкой на фоне 5-й волны коронавируса

Вчера, 21:30

СК Петербурга завёл уголовное дело в отношении руководителя отдела администрации Красносельского района

Вчера, 20:34

ЗакС Санкт-Петербурга обратилось к Министру здравоохранения РФ с просьбой контролировать цены ПЦР-тестов

Вчера, 19:04

Бывший правоохранитель из Санкт-Петербурга признан виновным в убийстве, совершенном им 18 лет назад

Вчера, 17:34

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Вчера, 15:23

Сильно не торопился: о том, что его квартиру обокрали, дознаватель из Петербурга сообщил только через две недели

Вчера, 11:09

В Санкт-Петербурге карантин ввели в 68 детсадах и 672 школах

Вчера, 11:09

В Петербурге растут показатели смертности от коронавируса

8-02-2022, 19:21

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

8-02-2022, 17:52

Полицейскими Петербурга были задержаны мошенники, обманывающие арендаторов жилья

8-02-2022, 16:34

Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

8-02-2022, 15:21

Силовые структуры Петербурга проводят тотальные обыски, связанные с качеством работы коммунальщиков

8-02-2022, 14:09

В ЗакСе Петербурга обсудят проблему длинных очередей в поликлиниках

8-02-2022, 12:39

В Петербурге глыба льда, сорвавшаяся с крыши многоэтажки, убила дворника

8-02-2022, 12:29

По делу о массовом отравлении пациентов барием в Санкт-Петербурге задержан еще один подозреваемый

8-02-2022, 10:54

В течение прошлой недели больше 100 000 жителей Санкт-Петербурга заразилось коронавирусом

8-02-2022, 10:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Возможно, Вам будет интересно

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

Вчера, 15:23

0

На улицу выставили пациентов детской и взрослой поликлиник. Они пережидали визит губернатора на холоде. Очереди в сорок...

Подробнее
«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

«Газпром» не «шутит» с Европой о ценах на газ

Вчера, 20:04

0

Специалист по энергетике Игорь Юшков отмечает, что в случае остановки поставок российского газа вся мировая газовая...

Подробнее
Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых

8-02-2022, 17:52

0

Книжный дом Зингера в Петербурге может перейти под управление семьи Мамишевых. По информации СМИ , они являются...

Подробнее
На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

На форуме Reddit обсуждают, «облапал» спортсмен из США Донохью российскую фигуристку Синицину или нет

7-02-2022, 16:54

0

Пользователи форума Reddit спорят о том, имелся ли факт непристойного поведения спортсмена из США по отношению к...

Подробнее
Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Вчера, 21:56

0

Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении...

Подробнее
Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

Чиновники Петербурга инициировали обыски по уборке снега из-за желания скрыть коррупцию

8-02-2022, 15:21

0

Внезапные обыски в дорожных и жилищных предприятиях Петербурга могут оказаться попыткой Смольного скрыть факты...

Подробнее

Новости партнеров

Новости партнеров

Отставной военный Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной

Отставной военный Леонид Ивашов выступил против войны России с Украиной

7-02-2022, 13:44

0

Вторжение на территорию Украины поставит под вопрос российскую государственность. Также это приведет к гибели большого...

Подробнее
Баранец: Путин поставил крест на «китайском проекте» США

Баранец: Путин поставил крест на «китайском проекте» США

7-02-2022, 15:24

0

Всего одна фраза президента России Владимира Путина, сказанная четвертого февраля сего года во время встречи с главой...

Подробнее
У предпринимателя из Санкт-Петербурга угнали дорогой автомобиль для того, чтобы послушать музыку

У предпринимателя из Санкт-Петербурга угнали дорогой автомобиль для того, чтобы послушать музыку

7-02-2022, 13:54

0

Сегодня ночью в петербургскую полицию обратился сорокашестилетний генеральный директор одной из коммерческих структур...

Подробнее
Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции

Винные пары сподвигли жителя Петербурга напасть на погрузчик. Трезветь агрессору пришлось в полиции

7-02-2022, 15:19

0

Неизвестно, чем руководствовался нетрезвый петербуржец, нападая с куском трубы на ни в чём неповинный погрузчик, но...

Подробнее