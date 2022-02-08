Гигантская пробка образовалась на Московском шоссе в Петербурге из-за снега

Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора
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Огромная пробка образовалась 10 февраля на Московском шоссе в Петербурге из-за плохой уборки дорог от снега и льда.
Согласно данным пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок», маршрут автобусов № 196 был частично изменен. Некачественная уборка привела к аварии с участием фуры, которая остановила все движение на шоссе, пишут очевидцы.
Это уже не первый случай, когда из-за гололеда на петербургских дорогах происходили массовые ДТП. Например, в конце ноября на Московском шоссе из-за снежного коллапса произошло столкновение фур, полностью парализовавшее движение транспорта. Это в очередной раз доказывает, что за два месяца администрация губернатора Александра Беглова так и не смогла организовать эффективную работу коммунальных служб.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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