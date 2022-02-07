Новый законопроект Беглова о выделении бюджетных средств на праздники поддержали в ЗакСе

Контроль над домом Зингера может перейти к близкой Беглову семье Мамишевых
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Законодательное собрание Петербурга в третьем чтении одобрило инициативу губернатора Александра Беглова о выделении средств для празднования Дня работника уголовно-исполнительной системы.
Петербуржцы посчитали, что предложение градоначальника на фоне «мусорного», «ледяного» и «снежного» коллапсов является несвоевременным и странным. Они припомнили Беглову его народное прозвище «свадебный генерал», которое он получил за свою любовь к праздникам и помпезными событиям.
Однако благополучие простых горожан, видимо, губернатора не так волнует. В этом смысле, по мнению жителей Северной столицы, принятие на законодательном уровне подобных инициатив выглядит кощунственно. А эксперты уверены, что плачевная ситуация в городе обусловлена системными управленческими ошибками.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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