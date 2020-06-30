Беглов назвал главные условия открытия закрытых заведений в Петербурге

С 6 июля в Петербурге будут отменены еще ряд ограничений, которые ввели в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Петербурга напомнил горожанам о правилах безопасности в период пандемии, а также объяснил, какие условия должны быть выполнены для того, чтобы открылись все заведения города, пишет «Петербургский дневник ».

Поскольку пандемия коронавирусной инфекции постепенно отступает, со следующего понедельника вступает в силу еще один пакет разрешительных мер. Так, в Северной столице откроются музеи, выставочные залы, бассейны, фитнес-центры и магазины с отдельным входом площадью более 400 квадратных метров.

Важно отметить, что все залы будут работать исключительно по предварительной записи. Работники должны будут в обязательном порядке использовать средства индивидуальной защиты. При этом посетители должны будут соблюдать дистанцию в полтора метра.

Градоначальник Петербурга подчеркнул, что только соблюдение всех стандартов безопасности является условием открытия остальных организаций. По его словам, эти требования стали «новой нормальностью». Всем необходимо осознать, что соблюдение мер безопасности позволит сохранить тысячи жизней.

«Необходимо помнить – вирус никуда не делся, важно соблюдать все меры безопасности! Берегите себя!» - подчеркнул Беглов.