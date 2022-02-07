Медсектор Петербурга не справляется с возросшей нагрузкой на фоне 5-й волны коронавируса

Эпидемиологическая обстановка в Санкт-Петербурге ухудшается. В Северной столице зафиксировано 19 644 случаев заболевания COVID-19. Эта цифра почти в два раза выше, чем в Москве, где проживает гораздо больше людей.

За последние два дня число заболевших снизилось. 8 февраля сообщалось об 11 014 случаях. При этом на протяжении прошлой рабочей недели число заболевших держалось на отметке около 20 000.

Петербуржцы массово обращаются в больницы, однако своевременную помощь врачи оказать им не могут. Новая вспышка коронавируса и неподготовленность медицины привели к амбулаторному коллапсу. Ранее специалисты уже прогнозировали пятую волну коронавируса, однако чиновники Смольного не придали этому значения. Администрация Александра Беглова не рассчитала нагрузку на больницы, поэтому медучреждения Петербурга не смогли обеспечить должный уровень помощи всем заболевшим.

Из-за ошибок Смольного горожанам приходится ждать врачей днями. Медработники вынуждены посещать по 30 адресов за день. Чтобы улучшить ситуацию, чиновники предложили «легким» пациентам приходить в поликлиники самостоятельно. Однако в итоге это привело к гигантским очередям. В толпе жители могут заразиться вирусом от других посетителей.

Такой напряжённый график может привести к профессиональному выгоранию у врачей, некачественной работе и увольнениям. Администрация Александра Беглова попыталась устранить проблему и отправила в поликлиники студентов медицинских вузов. Не исключено, что отсутствие опыта у последних существенно ухудшит качество оказываемой медпомощи.

Улучшить ситуацию смогли бы специальные экспресс-тесты. С их помощью врачи диагностируют COVID-19 на ранних стадиях. Такой способ существенно снизил нагрузку на больницы в Москве – там бесплатный тест может сделать любой желающий. Это позволяет изолировать больного до того, как он заразит большое количество людей. В Петербурге инициатива находится только на стадии обсуждения.

Проблему усугубляет и отсутствие нужного количества аппаратов КТ. В городе проживает семь миллионов петербуржцев, но необходимое оборудование есть только в 9 медучреждениях. Всего в Северной столице 10 томографов. В Москве тем временем насчитывается 30 КТ-центров.

С наступлением пятой волны медицинская система Петербурга не справляется с большим количеством заболевших. У Смольного была возможность подготовиться и реформировать отрасль под грядущую вспышку заболевания. Чиновники не воспользовались этим шансом. За недальновидность команды Александра Беглова здоровьем будут расплачиваться рядовые петербуржцы.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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