Приспешники Беглова разогнали очереди в двух поликлиниках перед срежиссированным визитом губернатора

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Очереди в сорок четвертой и тридцать девятой поликлиниках Санкт-Петербурга «растворились» под натиском приспешников губернатора Александра Беглова. Пациентов разогнали перед "срежиссированным" визитом, сообщает runews24.ru.
По информации пресс-службы Смольного, градоначальник в среду «внезапно» решил заглянуть в две поликлиники Центрального района, взрослую и детскую. Не заметив там столпотворения, он в тишине поговорил с «правильными» пациентами дневного стационара, гостями, участковыми врачами-терапевтами и студентами-медиками.
Правда, в пресс-релизе ничего не говорится о «зачистке», которую организовали приспешники Беглова перед его приездом: всех «лишних» людей, которые создавали своим присутствием очереди, отправили на мороз.
Это уже не первый «неожиданный» визит губернатора Петербурга в районы. Новая стратегия Александра Беглова не возымела действие на горожан. Они сочли выходы градоначальника в народ «постановочными», предложив тому «податься в кинематограф».
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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