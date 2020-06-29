В Петербурге задержали водителя внедорожника, устроившего стрельбу на дороге

Сегодня, 10:54

Анна Лисова

0

Image 16+
В Петербурге задержали водителя внедорожника, устроившего стрельбу на дороге
Мужчина на дороге стреляет из травматического пистолета

Водитель внедорожника, устроивший стрельбу в Петербурге на Выборгском шоссе 29 июня, задержан, передает «Фонтанка». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

29 июня в полицию обратился 36-летний водитель автомобиля «Опель Астра». Он рассказал, что между ним и водителем внедорожника вспыхнул конфликт на дороге, во время которого он применил газовый баллончик. В ответ на это другой участник ссоры обстрелял из травматического пистолета легковушку, а также несколько раз ударил оружием по лобовому стеклу и капоту «Опеля».

После того как в Сети появилось видео этого инцидента, стрелявший из «травмата» 30 июня сам пришел в полицию. Оказалось, что стрельбу на дороге устроил 38-летний ранее судимый мужчина. Автомобиль, которым он управлял, принадлежит его жене. По факту происшествие следователи полиции возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ «Хулиганство». Стрелявший из травматического пистолета мужчина задержан и ему вскоре изберут меру пресечения.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

30 июня ураган повалил деревья по всей территории Ленобласти

Вчера, 20:02

В центре Петербурга за три месяца закрылось 120 кафе и магазинов

Вчера, 16:55

В Петербурге возбудили дело против кафе из-за неэтичной рекламы

Вчера, 12:17

Из аэропорта Пулково 29 июня отменили 12 рейсов в Москву

29-06-2020, 15:12

В Петербурге кафе и рестораны возобновили работу

29-06-2020, 11:32

Петербургские ученые считают, что второй волны коронавируса уже не избежать

29-06-2020, 10:16

Скейтер головой разбил стеклянную остановку на Невском проспекте в Петербурге

28-06-2020, 22:58

Роспотребнадзор запретил открывать ТЦ «Мега» в Петербурге

28-06-2020, 15:54

Вандалы снова испортили граффити с Бодровым в Петербурге

28-06-2020, 14:10

В Петербурге зарегистрировано дело против главврача детской поликлиники

27-06-2020, 14:46

На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

26-06-2020, 15:46

В Петербурге уточнен порядок оказания плановой медицинской помощи

26-06-2020, 14:09

В Петербурге детские оздоровительные лагеря откроют в июле

26-06-2020, 10:40

В Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса

26-06-2020, 09:59

В Петербурге парк 300-летия огородили от посетителей вторым забором

25-06-2020, 20:11

Аномальная жара продлится до конца месяца в Петербурге

25-06-2020, 16:22

В Петербурге перестали штрафовать за прогулки по паркам

25-06-2020, 16:06

Врачи Петербурга предлагают родственникам пациентов взятки за коронавирус

25-06-2020, 10:22

Массовая вечеринка прошла на Дворцовой площади в Петербурге перед парадом Победы

24-06-2020, 18:18

В Петербурге власти запретят открывать мини-рюмочные

24-06-2020, 11:07

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров