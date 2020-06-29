В Петербурге задержали водителя внедорожника, устроившего стрельбу на дороге

Водитель внедорожника, устроивший стрельбу в Петербурге на Выборгском шоссе 29 июня, задержан, передает «Фонтанка ». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, передает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

29 июня в полицию обратился 36-летний водитель автомобиля «Опель Астра». Он рассказал, что между ним и водителем внедорожника вспыхнул конфликт на дороге, во время которого он применил газовый баллончик. В ответ на это другой участник ссоры обстрелял из травматического пистолета легковушку, а также несколько раз ударил оружием по лобовому стеклу и капоту «Опеля».

После того как в Сети появилось видео этого инцидента, стрелявший из «травмата» 30 июня сам пришел в полицию. Оказалось, что стрельбу на дороге устроил 38-летний ранее судимый мужчина. Автомобиль, которым он управлял, принадлежит его жене. По факту происшествие следователи полиции возбудили уголовное дело по 213 статье УК РФ «Хулиганство». Стрелявший из травматического пистолета мужчина задержан и ему вскоре изберут меру пресечения.